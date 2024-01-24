Новое открытие: собаки оказались умнее, чем мы думали

Ученые пришли к выводу, что собаки обладают более высоким интеллектом, чем считалось ранее. Венгерские биологи сообщили, домашние питомцы не только осознают смысл речи своего хозяина по силе голоса и интонации, но и понимают значение многих используемых ими слов.
Специалисты провели анализ активности мозга собак, используя аппарат МРТ, в ходе которого домашние животные прослушивали аудиозаписи с известными и незнакомыми для них словосочетаниями. Результаты исследования показали, что мозг собак способен воспринимать смысл произносимых им слов, хотя этот процесс не происходит мгновенно.
Интересно, что сначала центральный орган нервной системы собак реагирует на интонацию, а затем уже на лексику. Кроме того, исследование также выявило, что домашние питомцы способны обнаруживать заболевания человека по его запаху.
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