Новое открытие: собаки оказались умнее, чем мы думали

Секрет языка собак: как они понимают смысл слов и интонацию

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ученые пришли к выводу, что собаки обладают более высоким интеллектом, чем считалось ранее. Венгерские биологи сообщили, домашние питомцы не только осознают смысл речи своего хозяина по силе голоса и интонации, но и понимают значение многих используемых ими слов.

Фото: Own work by Marlies Kloet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Специалисты провели анализ активности мозга собак, используя аппарат МРТ, в ходе которого домашние животные прослушивали аудиозаписи с известными и незнакомыми для них словосочетаниями. Результаты исследования показали, что мозг собак способен воспринимать смысл произносимых им слов, хотя этот процесс не происходит мгновенно.

Интересно, что сначала центральный орган нервной системы собак реагирует на интонацию, а затем уже на лексику. Кроме того, исследование также выявило, что домашние питомцы способны обнаруживать заболевания человека по его запаху.