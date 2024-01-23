Охотничий инстинкт собак: почему игрушки с характерными звуками становятся трофеями

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Владельцы собак знают о том, что их четвероногие друзья проявляют особый интерес к игрушкам, издающим характерный звук. Возможно, хозяева не всегда разделяют предпочтения своих питомцев по вкусу, однако животные испытывают настоящее удовлетворение от таких развлечений. Важно помнить, что до того, как человек приручил пса, животному приходилось самостоятельно заботиться о поиске пищи. Именно поэтому у многих собак до сих пор сохраняется охотничий инстинкт.

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Для собак игрушка становится своего рода трофеем, издающим звуки "побежденной жертвы". Это объясняет почему практически каждая собака стремится расправиться с своей игрушкой, пытаясь разгрызть ее.

Именно по этой причине владельцам следует тщательно выбирать игрушки из наиболее прочных материалов, чтобы предотвратить попытки питомца "полакомиться" своим трофеем, что может негативно сказаться на его здоровье.