Почему собаки всеми фибрами своих душ ненавидят колючих ежиков

Когда собака становится вашим верным спутником и защитником, она принимает на себя роль охранника вашего дома и территории. Но встреча с другими представителями животного мира, такими как ежи, может привести к негативным последствиям. Разберемся, почему собаки и ежи — не лучшие друзья.
Сложные отношения между собаками и кошками широко известны, и собаки также могут проявлять недовольство по отношению к другим животным, находящимся на их территории. Ежи, в свою очередь, могут вызвать у собаки агрессивную реакцию из-за разницы в восприятии сигналов.
Поведение ежей в естественной среде обитания может вызвать настороженность у собак. Ежи не стесняются своего появления, что может быть воспринято собакой как потенциальная угроза. Собака, играя роль защитника, готовится к атаке.
В ответ на поведение ежа, собака может начать воспринимать его как агрессивного оппонента. Попытка ежа спрятаться за своими иглами воспринимается собакой как вызов, что может привести к нападению с последующими негативными последствиями.
Ежи обладают острыми иглами, которые становятся особенно опасными для внутренних органов собаки в случае нападения. Это создает угрозу для жизни обеих сторон.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.