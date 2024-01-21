Пингвины живут такой же насыщенной жизнью, что и люди в сфере коммуникаций

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Человечество постепенно продвигается в изучении языка общения животных, признавая, что разные виды обладают уникальными методами передачи сигналов. Однако, когда обнаруживаются сходства в коммуникации между человеком и животными, это привлекает внимание.

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Результаты исследования, посвященного коммуникации у пингвинов, подтверждают, что подобно человеческим общению, эти птицы также используют сокращенные формы выражений.

Ученые, изучая звуковые сигналы пингвинов, выявили, что эти птицы применяют демонстрационные песни в общении. Этот вид коммуникации помогает им узнавать других пингвинов, находить себе партнера и защищать свою территорию.

Интересно отметить, что ученые выявили обратную пропорциональность длительности слогов и частоты их использования. Таким образом, пингвины, аналогично людям, чаще прибегают к использованию более коротких слов и слогов в процессе общения.

Кроме того, у пингвинов обнаружена еще одна черта, схожая с человеческой — моногамия. Эти птицы выбирают одного партнера на всю свою жизнь, что добавляет интересное сходство между их поведением и поведением человека.