Появилось продолжение истории уволенного из магазина кота Сергея

Уволенного из магазина в Зеленоградске кота Сергея устроят на работу в офис

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кота Сергея, которого "уволили" из магазина в Зеленоградске, ждёт новая работа. Питомца планируют "устроить" на работу в офис. Об этом сообщили представители торговой сети на своей странице "ВКонтакте" .

Фото: Фото очевидца

Напомним, что кот "работал" в магазине три года. Питомец наблюдал за продавцами и фотографировался с покупателями, а в 2022 году его признали сотрудником года. Однако недавно животное пришлось "уволить" в связи с жалобой из Роспотребнадзора. После этого жители города запустили сбор подписей в защиту питомца.

А сейчас питомца решили "устроить" на новую работу — в офис.

"Кот Сергей остаётся для нас добрым и любимым коллегой, и мы, безусловно, готовы продолжать оказывать ему всяческую поддержку <…> Мы постарались найти выход из ситуации с максимальной пользой для кота Сергея <…> Его ожидает повышение по должности и новый интересный проект, но уже в офисе", — указали представители сети.

Известно, что кот живёт у руководителя магазина. В компании также поблагодарили всех неравнодушных за беспокойство о его судьбе.