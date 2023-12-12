Учёные из Калифорнии нашли связь между окрасом кошек и их характером

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Учёные из Калифорнийского университета утверждают, что существует связь между окрасом шерсти кошек и их характером. Исследователи провели опрос среди владельцев домашних питомцев и обнаружили несколько интересных результатов. Например, оказалось, что рыжие коты обладают дружелюбным и активным характером, а также проявляются менее застенчивыми. Это объясняется генетическими особенностями, так как рыжий пигмент феомеланин присутствует в X-хромосоме, которая имеется в двух экземплярах у самок и только в одном у самцов. Чтобы кошка имела рыжий окрас, ей необходимо иметь два копии этого гена, в то время как у котов достаточно наличия только одной копии.

Фото: openverse by cat-observer is licensed under CC BY 2.0

Белые коты, в свою очередь, характеризуются спокойствием, низкой активностью и смелостью, однако часто они могут оставаться отчуждёнными и иметь не очень хорошие отношения с людьми.

Что касается чёрных кошек, то особых особенностей характера у них не выявлено, сообщает РИА VladNews.

Двухцветные кошки обычно являются дружелюбными, но немного отстранёнными. Трёхцветные питомцы, в свою очередь, могут быть отчуждёнными, не очень дружелюбными и не отличаются терпением.

Черепаховые кошки несколько нетерпимы, но поддаются дрессировке.

Эксперты признают, что понятие о дружелюбности и других чертах характера кошек может варьироваться у разных владельцев, так как они могут вносить субъективные оценки. Однако они также отмечают, что на поведение кошек сильное влияние оказывают генетические особенности и воспитание.

Ранее сообщалось, что учёные нашли связь между домашними кошками и шизофренией.

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