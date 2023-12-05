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Ученые Австралии нашли связь между домашними кошками и шизофренией

1:39
Здоровье

Ученые из Университета Квинсленда (Австралия) сделали открытие, связанное с влиянием владения домашними кошками на риск развития шизофрении. По результатам их исследования молодые люди, обладающие кошками, подвержены риску развития этого психического заболевания в два раза чаще по сравнению с теми, кто не содержит домашних питомцев.

Ученые Австралии нашли связь между домашними кошками и шизофренией
Фото: openverse.org by strogoscope is licensed under CC BY 2.0

Это исследование основано на анализе данных 17 предыдущих работ, проведенных учеными из 11 стран, включая США и Великобританию. Они стремились выяснить, как владение домашней кошкой может повлиять на увеличение риска развития шизофрении — психического расстройства, характеризующегося нарушением мышления и эмоциональных реакций. Симптомы шизофрении, как правило, начинают проявляться в возрасте от 16 до 30 лет, сообщает "Стерлеград".

Согласно результатам анализа, у 25-летних владельцев кошек вероятность развития шизофрении в два раза выше, чем у их сверстников без домашних питомцев. Ученые предполагают, что одной из причин этого является наличие Toxoplasma gondii, паразита, обитающего в кишечнике кошек. При контакте с животным этот паразит может попасть в организм человека и воздействовать на нейромедиаторы в мозге. Нейромедиаторы — это биохимические вещества, играющие ключевую роль в обучении и регулировании настроения. Нарушения в их функционировании могут привести к изменениям личности и развитию психических расстройств.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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Врач психотерапевт, психолог
Специалист Гончарова Маргарита
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