Власти и жители Финляндии не на шутку встревожены из-за появления в стране неизвестных тараканов, которые до сих пор здесь не встречались.
Как сообщает издание YLE, размеры насекомых неприятно поразили финнов.
"В Финляндии впервые был обнаружен крупный вид тараканов. В начале декабря в районе Оулу был обнаружен таракан длиной более трех сантиметров", — сказано в материале.
Новые тараканы имеют тёмно-коричневый окрас. Местные специалисты утверждают, что этот вид насекомых не характерен для этих мест. Они считают, что тараканы могли приехать в Финляндию вместе с грузами из-за границы.
В университете Оулу уточнили, что новый вид похож на дымного таракана, и он, как и другие его собраться, может стать разносчиком заболеваний и причиной аллергий.
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