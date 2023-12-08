YLE: в Финляндии обеспокоены невиданными ранее крупными тараканами

Власти и жители Финляндии не на шутку встревожены из-за появления в стране неизвестных тараканов, которые до сих пор здесь не встречались.

Фото: https://anypest.com/blog/cockroaches-in-your-building/

Как сообщает издание YLE, размеры насекомых неприятно поразили финнов.

"В Финляндии впервые был обнаружен крупный вид тараканов. В начале декабря в районе Оулу был обнаружен таракан длиной более трех сантиметров", — сказано в материале.

Новые тараканы имеют тёмно-коричневый окрас. Местные специалисты утверждают, что этот вид насекомых не характерен для этих мест. Они считают, что тараканы могли приехать в Финляндию вместе с грузами из-за границы.

В университете Оулу уточнили, что новый вид похож на дымного таракана, и он, как и другие его собраться, может стать разносчиком заболеваний и причиной аллергий.