Финская промышленность столкнулась с неожиданным кризисом

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Согласно данным Статистического управления Финляндии, в текущем октябре наблюдалось снижение стоимости новых заказов в местной промышленности на почти 16% по сравнению с предыдущим годом. С начала года и до октября объем заказов в годовом исчислении уменьшился более чем на 11%. Промышленные заказы в Финляндии снижаются уже девять месяцев подряд, сообщает EADaily.

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Статистическое управление также информирует о том, что в октябре компании Финляндии получили меньше новых заказов во всех основных отраслях местной экономики по сравнению с предыдущим годом. Например, в сфере производства бумаги и бумажно-картонной продукции объем новых заказов снизился на 16,7%, в химической промышленности — на 16%, а в металлургии — на 15,1%.

На прошлой неделе агентство Suomen Asiakastieto сообщило о рекордном числе банкротств в Финляндии. За неделю признаны банкротами 85 компаний, что стало максимальным показателем разорившихся хозяйствующих субъектов за неделю.

Согласно недавнему исследованию, финансовое положение финских малых и средних предприятий ухудшилось этой осенью. В настоящее время только 52% компаний считают своё финансовое положение "очень или достаточно хорошим", что является снижением с 58%, зафиксированным в августе текущего года.

Напомним, что в 2022 году Финляндия присоединилась к антироссийским санкциям, введённым Брюсселем.