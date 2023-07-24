Путин подписал закон, запрещающий самовыгул животных вне отведенных для этого мест

0:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который расширяет запрет на свободный выгул домашних животных.

Фото: https://revista.weepec.com/

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее такая норма уже существовала в федеральном законодательстве, но она ограничивалась конкретным перечнем мест, где запрещалось отпускать домашних питомцев, таких как детские и спортивные площадки, лифты, места общего пользования в зданиях, дворы и пешеходные переходы.

Теперь же, согласно новому закону, исключается возможность свободного и неконтролируемого передвижения животных вне специально разрешенных для выгула мест, установленных решением органов местного самоуправления.

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