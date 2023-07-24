Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
МК: разведчик Матвийчук допустил переговоры с Украиной после провала "контрнаступления" ВСУ
Пашинян: международное сообщество должно остановить блокаду Карабаха
Команда президента США разрабатывает меры по сокращению падений главы Белого дома
Госдума обсудит повышение призывного возраста 25 июля
Украина поставляет 60% своего зерна по суше через страны ЕС
Илон Маск не исключил доработку нового логотипа Twitter*
Боевики ВСУ в Херсоне записали обращение к Зеленскому: "Считают нас тупым мясом"
Госдума 25 июля обсудит повышение штрафа за неявку в военкомат
Пострадавшая во время теракта на Крымском мосту выписана из больницы

Путин подписал закон, запрещающий самовыгул животных вне отведенных для этого мест

0:46
Зоосфера

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который расширяет запрет на свободный выгул домашних животных.

Путин подписал закон, запрещающий самовыгул животных вне отведенных для этого мест
Фото: https://revista.weepec.com/

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее такая норма уже существовала в федеральном законодательстве, но она ограничивалась конкретным перечнем мест, где запрещалось отпускать домашних питомцев, таких как детские и спортивные площадки, лифты, места общего пользования в зданиях, дворы и пешеходные переходы.

Теперь же, согласно новому закону, исключается возможность свободного и неконтролируемого передвижения животных вне специально разрешенных для выгула мест, установленных решением органов местного самоуправления.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Это было бы смешно, если бы не было страшно: Зеленский пригрозил России ответом за Одессу

Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.

Киевский режим специально разрушил Спасо-Преображенский собор в Одессе
Моравецкий оспорил исторический факт о Польше, высказанный Владимиром Путиным
В Варшаве случилась истерика после слов Путина о Польше
Медики рассказали о тесте, который поможет распознать зависимость от солёной еды
В чём суть ночных ударов ВС РФ по инфраструктуре Одессы и Николаева
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
Москва бьет с носка: ВС РФ идут на Одессу, Бахмут и "жарят" Эрдогана
Как диета может снизить риск смерти на 25 процентов: в Гарварде нашли ответ
Ходаковский об обмане со стороны Турции: мы почти сознательно подставляемся
Ходаковский об обмане со стороны Турции: мы почти сознательно подставляемся
Последние материалы
Украина поставляет 60% своего зерна по суше через страны ЕС
Илон Маск не исключил доработку нового логотипа Twitter*
Боевики ВСУ в Херсоне записали обращение к Зеленскому: "Считают нас тупым мясом"
Госдума 25 июля обсудит повышение штрафа за неявку в военкомат
Пострадавшая во время теракта на Крымском мосту выписана из больницы
В России предложили обязать магазины указывать "честные цены" на продукты
Театр Градского через суд просит наследников артиста освободить парковочные места
Brent поднялась до 81,3 доллара за баррель
Путин и Лукашенко посетили остров Валаам
Депутат Госдумы России Колунов предложил воскресить стахановцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников