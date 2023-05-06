Кровь в стуле кошки — это ненормальное явление, его никогда не следует игнорировать. Любые отклонения от нормы должны восприниматься крайне серьезно, особенно кровь в кале, так как это может быть первым признаком проблем со здоровьем.
Кровь в кошачьих отходах может выглядеть по-разному в зависимости от того, откуда она взялась и в каком количестве. Черный стул бывает, когда кровотечение происходит в начале пищеварительного тракта (рот, пищевод, желудок и тонкий кишечник), кровь частично переваривается к моменту появления в кале кошки, поэтому она выглядит черной и смолистой. Ярко-красная кровь в кале означает, что что-то не так в конце пищеварительного тракта, а именно в толстом кишечнике, прямой кишке или анальной области. Если кровь идет непосредственно из ануса кошки, возможно, имеются заболевания или травмы, затрагивающие прямую кишку, анус или окружающие структуры, например, анальные железы.
Крайне важно никогда не игнорировать кровь в стуле вашей кошки. Оцените общее самочувствие вашей кошки, чтобы определить, имеете ли вы дело с потенциальной чрезвычайной ситуацией. Если у вашей кошки много крови в кале, бледные, синие или темно-красные десны, повторяющаяся рвота, сильный понос, боль, слабость, недостаток энергии, она очень молода, очень стара, беременна или имеет скрытые проблемы со здоровьем, самое время позвонить ветеринару и назначить немедленный прием.
Кровь в кале у кошек может появляться по разным причинам, включая:
Сильная или хроническая диарея может вызвать раздражение слизистой оболочки кишечника и кровотечение. Твердый кал может соскабливаться и повреждать кровеносные сосуды, что приводит к кровотечению.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские артисты долгое время участвовали в концертах к 9 Мая, а после начала СВО изменили свои позиции.