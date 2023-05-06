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Эксперты рассказали, по каким причинам появляется кровь в стуле у кошек

2:22
Зоосфера » Кошки

Кровь в стуле кошки — это ненормальное явление, его никогда не следует игнорировать. Любые отклонения от нормы должны восприниматься крайне серьезно, особенно кровь в кале, так как это может быть первым признаком проблем со здоровьем.

Эксперты рассказали, по каким причинам появляется кровь в стуле у кошек
Фото: https://ferret-pet.ru/

Как выглядит стул кошек?

Кровь в кошачьих отходах может выглядеть по-разному в зависимости от того, откуда она взялась и в каком количестве. Черный стул бывает, когда кровотечение происходит в начале пищеварительного тракта (рот, пищевод, желудок и тонкий кишечник), кровь частично переваривается к моменту появления в кале кошки, поэтому она выглядит черной и смолистой. Ярко-красная кровь в кале означает, что что-то не так в конце пищеварительного тракта, а именно в толстом кишечнике, прямой кишке или анальной области. Если кровь идет непосредственно из ануса кошки, возможно, имеются заболевания или травмы, затрагивающие прямую кишку, анус или окружающие структуры, например, анальные железы.

Насколько серьёзна кровь в стуле кошки?

Крайне важно никогда не игнорировать кровь в стуле вашей кошки. Оцените общее самочувствие вашей кошки, чтобы определить, имеете ли вы дело с потенциальной чрезвычайной ситуацией. Если у вашей кошки много крови в кале, бледные, синие или темно-красные десны, повторяющаяся рвота, сильный понос, боль, слабость, недостаток энергии, она очень молода, очень стара, беременна или имеет скрытые проблемы со здоровьем, самое время позвонить ветеринару и назначить немедленный прием.

Что вызывает кровавый стул у кошек?

Кровь в кале у кошек может появляться по разным причинам, включая:

  • диарею,
  • запор,
  • кишечных паразитов,
  • дисфункцию органов,
  • воспалительные заболевания кишечника,
  • бактериальные, вирусные и грибковые инфекции,
  • инородные тела,
  • рак и новообразования,
  • токсины,
  • лекарства,
  • стресс
  • и неблагоприятные пищевые реакции.

Сильная или хроническая диарея может вызвать раздражение слизистой оболочки кишечника и кровотечение. Твердый кал может соскабливаться и повреждать кровеносные сосуды, что приводит к кровотечению.

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Кровь в кале у кошки (собаки), основные причины
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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