Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Генерал ВСУ: "Мы скоро снаряды будем считать поштучно!"
InsideOver: Россия закончила формирование "треугольника смерти" для США в Тихом океане
The Times: уже в мае небо над Украиной будут полностью контролировать ВВС России
Китай со спутников уже разглядел победителя в украинском конфликте
РИА Новости: РФ открыла новый фронт против стран Запада
Неудобные сиденья и ещё три недостатка китайских машин, по мнению водителей-россиян
Эксперты рассказали, как успешно приучить щенка к клетке
РВ: Спутниковые снимки показали накал боёв за "дорогу жизни" ВСУ вблизи Артемовска
Краснодарский край лидирует в топ-5 регионов с наибольшим количеством ДТП в 2022 году

Ваша кошка начала хромать: у вас есть всего несколько дней

2:09
Зоосфера » Кошки

Если вы заметили, что ваша кошка хромает, это признак боли, который не следует игнорировать. Ваш ветеринар может многое предложить, поэтому не ждите слишком долго, чтобы оказать кошке необходимую помощь.

Ваша кошка начала хромать: у вас есть всего несколько дней

Когда следует обратиться к ветеринару

Существует множество причин хромоты у кошек. Некоторые из них могут пройти сами по себе, другие требуют посещения ветеринара, а некоторые из них являются действительно неотложными.

Дайте ей несколько дней и посмотрите, что произойдет если:

  • Ваша кошка только что начала хромать.
  • Она то прихрамывает, то нет.
  • Она может нагружать больную лапу.
  • В остальном она чувствует себя хорошо.

Запишитесь на приём к ветеринару в ближайшие несколько дней если:

  • Хромота вашей кошки не улучшается после недели отдыха или становится хуже.
  • Ваша кошка не хочет нагружать лапу, но в остальном ведет себя нормально.

Потенциальная неотложная ситуация. Немедленно обратитесь к ветеринару, если:

  • Ваша кошка проявляет признаки сильной боли, например, плачет, воет, дрожит, не двигается или не хочет двигаться, проявляет агрессию.
  • Вы знаете, что ваша кошка получила серьезную травму, например, попала под машину или на нее напала собака, даже если серьезные травмы не очевидны сразу.
  • У вашей кошки явный перелом или вывих.
  • Ваша кошка волочит лапу.
  • У вашей кошки есть другие тревожные симптомы, такие как кровотечение, дезориентация, вялость или затрудненное дыхание.

Причины хромоты кошек

Независимо от того хромает ваша кошка на переднюю или заднюю лапу, возможные причины одинаковы:

  • Перелом кости.
  • Вывихнутый сустав.
  • Инородный материал, попавший в кожу или более глубокие ткани.
  • Оторванный ноготь.
  • Ногти, вросшие в лапы.
  • Рана, такая как порез, ссадина, укус или ожог.
  • Ушиб.
  • Переутомление.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Почему хромает кошка?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Солдат ВСУ рассказал зверствах иностранных наёмников

Некоторые "солдаты удачи" отличаются особой жестокостью.

Солдат ВСУ заявил, что азиатские наёмники снимают скальпы с военных ВС РФ
Лётчик ВКС РФ Попов допустил, что на Белгород с бомбардировщика Су-34 упала бомба ФАБ-250
Названа причина падения боеприпаса Су-34 на Белгород
Российские бойцы захватили подразделение ВС Украины
События подтверждают удары "Кинжалами" по бункеру НАТО во Львове 9 марта
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Россиянам раскрыли стоимость отдыха в отелях в Турции
Штурмовики ВС РФ уже менее чем в километре от Белогоровки, идут бои в посадках — RT
В Польше активно привлекают добровольцев для участия в конфликте на Украине
В Польше активно привлекают добровольцев для участия в конфликте на Украине
Последние материалы
InsideOver: Россия закончила формирование "треугольника смерти" для США в Тихом океане
The Times: уже в мае небо над Украиной будут полностью контролировать ВВС России
Ваша кошка начала хромать: у вас есть всего несколько дней
Китай со спутников уже разглядел победителя в украинском конфликте
РИА Новости: РФ открыла новый фронт против стран Запада
Влияние номерного знака автомобиля на судьбу его владельца: на "семёрке" лучше не ездить безрассудно
Неудобные сиденья и ещё три недостатка китайских машин, по мнению водителей-россиян
Эксперты рассказали, как успешно приучить щенка к клетке
РВ: Спутниковые снимки показали накал боёв за "дорогу жизни" ВСУ вблизи Артемовска
Признаки того, что жизнь вашей собаки приближается к концу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников