Ваша кошка начала хромать: у вас есть всего несколько дней

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если вы заметили, что ваша кошка хромает, это признак боли, который не следует игнорировать. Ваш ветеринар может многое предложить, поэтому не ждите слишком долго, чтобы оказать кошке необходимую помощь.

Когда следует обратиться к ветеринару

Существует множество причин хромоты у кошек. Некоторые из них могут пройти сами по себе, другие требуют посещения ветеринара, а некоторые из них являются действительно неотложными.

Дайте ей несколько дней и посмотрите, что произойдет если:

Ваша кошка только что начала хромать.

Она то прихрамывает, то нет.

Она может нагружать больную лапу.

В остальном она чувствует себя хорошо.

Запишитесь на приём к ветеринару в ближайшие несколько дней если:

Хромота вашей кошки не улучшается после недели отдыха или становится хуже.

Ваша кошка не хочет нагружать лапу, но в остальном ведет себя нормально.

Потенциальная неотложная ситуация. Немедленно обратитесь к ветеринару, если:

Ваша кошка проявляет признаки сильной боли, например, плачет, воет, дрожит, не двигается или не хочет двигаться, проявляет агрессию.

Вы знаете, что ваша кошка получила серьезную травму, например, попала под машину или на нее напала собака, даже если серьезные травмы не очевидны сразу.

У вашей кошки явный перелом или вывих.

Ваша кошка волочит лапу.

У вашей кошки есть другие тревожные симптомы, такие как кровотечение, дезориентация, вялость или затрудненное дыхание.

Причины хромоты кошек

Независимо от того хромает ваша кошка на переднюю или заднюю лапу, возможные причины одинаковы:

Перелом кости.

Вывихнутый сустав.

Инородный материал, попавший в кожу или более глубокие ткани.

Оторванный ноготь.

Ногти, вросшие в лапы.

Рана, такая как порез, ссадина, укус или ожог.

Ушиб.

Переутомление.

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