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Эксперты: никогда намеренно не светите лазером в глаза вашей кошки

2:03
Зоосфера » Кошки

Если вы владелец кошки, то наверняка были свидетелем увлечения вашего питомца лазерными указками. Трудно устоять перед соблазном посмотреть, как ваш питомец гоняется за неуловимой красной точкой. Но, как и в случае с любой игрушкой для домашних животных, важно учитывать последствия использования лазерной указки для вашей кошки с точки зрения безопасности.

Эксперты: никогда намеренно не светите лазером в глаза вашей кошки

Вопросы безопасности

Одна из самых больших проблем, связанных с лазерными указками, — это потенциальный вред для глаз вашей кошки. Эксперты подчеркивают, важно никогда намеренно не светить лазером в глаза животного или свои собственные, так как это может привести к необратимым повреждениям. Однако, если луч случайно попадет в глаз на долю секунды во время игры, никакого длительного вреда быть не должно.

Другой проблемой является развитие компульсивного поведения у некоторых кошек. Хотя большинство кошек просто успокаиваются после игры, некоторые могут быть расстроены или взволнованы и перенаправить свою энергию во вредное русло. Это может привести к чрезмерному вылизыванию или агрессивному поведению по отношению к другим домашним животным или даже к хозяевам.

Как играть безопасно

Чтобы обеспечить безопасность вашей кошки во время игры, необходимо соблюдать несколько простых правил:

  • Никогда не светите лазером в глаза кошке или себе.
  • Ограничьте время игры не более чем 15 минутами за один раз, чтобы предотвратить перевозбуждение.
  • Всегда контролируйте кошку во время игры, чтобы она случайно не навредила себе или другим.
  • После некоторого времени, проведенного с лазерной указкой, переключитесь на игрушку, которую можно "поймать и убить", например, плюшевую мышь или игрушку на конце удочки.
  • Если у вашей кошки появились признаки навязчивого поведения или агрессии, немедленно прекратите использование лазерной указки и проконсультируйтесь с ветеринаром.

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Можно ли играть с кошкой лазерной указкой?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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