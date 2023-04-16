Эксперты: никогда намеренно не светите лазером в глаза вашей кошки

2:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если вы владелец кошки, то наверняка были свидетелем увлечения вашего питомца лазерными указками. Трудно устоять перед соблазном посмотреть, как ваш питомец гоняется за неуловимой красной точкой. Но, как и в случае с любой игрушкой для домашних животных, важно учитывать последствия использования лазерной указки для вашей кошки с точки зрения безопасности.

Вопросы безопасности

Одна из самых больших проблем, связанных с лазерными указками, — это потенциальный вред для глаз вашей кошки. Эксперты подчеркивают, важно никогда намеренно не светить лазером в глаза животного или свои собственные, так как это может привести к необратимым повреждениям. Однако, если луч случайно попадет в глаз на долю секунды во время игры, никакого длительного вреда быть не должно.

Другой проблемой является развитие компульсивного поведения у некоторых кошек. Хотя большинство кошек просто успокаиваются после игры, некоторые могут быть расстроены или взволнованы и перенаправить свою энергию во вредное русло. Это может привести к чрезмерному вылизыванию или агрессивному поведению по отношению к другим домашним животным или даже к хозяевам.

Как играть безопасно

Чтобы обеспечить безопасность вашей кошки во время игры, необходимо соблюдать несколько простых правил:

Никогда не светите лазером в глаза кошке или себе.

Ограничьте время игры не более чем 15 минутами за один раз, чтобы предотвратить перевозбуждение.

Всегда контролируйте кошку во время игры, чтобы она случайно не навредила себе или другим.

во время игры, чтобы она случайно не навредила себе или другим. После некоторого времени, проведенного с лазерной указкой, переключитесь на игрушку, которую можно "поймать и убить" , например, плюшевую мышь или игрушку на конце удочки.

, например, плюшевую мышь или игрушку на конце удочки. Если у вашей кошки появились признаки навязчивого поведения или агрессии, немедленно прекратите использование лазерной указки и проконсультируйтесь с ветеринаром.

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Можно ли играть с кошкой лазерной указкой?