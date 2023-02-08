Домашних питомцев следует выбирать, опираясь на индивидуальный гороскоп. Такое мнение выразила астролог Антонина Ануфриева.
Как сообщает Москва 24 со ссылкой на эксперта, шестой дом в натальной карте помогает человеку узнать, какой питомец ему подойдёт больше всего. По словам специалиста, астрологи находят общие черты в темпераменте животных и их будущих хозяев по знакам и планетам.
Кроме того, она добавила, что с помощью гороскопа можно определить, способен ли тот или иной питомец навредить людям.
"Кто-то может держать в доме тарантулов и змей, и для них это ничем опасным не обернётся", — сказала Ануфриева.
Эксперт подчеркнула: некоторые люди думают, что они начнут чаще гулять и лучше себя чувствовать, если заведут питомца. Благодаря индивидуальному гороскопу можно проверить, действительно ли животное сделает человека счастливее, заключила специалист.
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