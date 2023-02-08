Астролог призвала выбирать домашних животных по индивидуальному гороскопу

Домашних питомцев следует выбирать, опираясь на индивидуальный гороскоп. Такое мнение выразила астролог Антонина Ануфриева.

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на эксперта, шестой дом в натальной карте помогает человеку узнать, какой питомец ему подойдёт больше всего. По словам специалиста, астрологи находят общие черты в темпераменте животных и их будущих хозяев по знакам и планетам.

Кроме того, она добавила, что с помощью гороскопа можно определить, способен ли тот или иной питомец навредить людям.

"Кто-то может держать в доме тарантулов и змей, и для них это ничем опасным не обернётся", — сказала Ануфриева.

Эксперт подчеркнула: некоторые люди думают, что они начнут чаще гулять и лучше себя чувствовать, если заведут питомца. Благодаря индивидуальному гороскопу можно проверить, действительно ли животное сделает человека счастливее, заключила специалист.