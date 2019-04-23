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Ирина Гусакова

Мопс требует грамотности и ответственности от своих владельцев

Зоосфера » Интересное

Мопс — декоративная собачка со специфической внешностью, приплюснутой мордой и короткими лапами. Это очень игривое, преданное и жизнерадостное существо, дарящее радость и уют своим владельцам.

Мопс требует грамотности и ответственности от своих владельцев

Предлагаем ознакомиться с интересными фактами о мопсах.

  1. Никто не знает точно, откуда взялись мопсы. Но уже за четыре века до н. э. похожие собаки жили в монастырях Тибета. Китайские тексты содержат описания квадратных собак с короткими мордами.
  2. Императоры Древнего Китая любили держать при себе мопсов. Для собак строили маленькие дворцы, были у императорских мопсов и собственные телохранители. Тогда еще порода не подразумевала наличия глубоких складок и морщин. Они присутствовали в менее явном виде и напоминали иероглифы. Линии на лбу мопсов считались своего рода императорским знаком.
  3. У жены Наполеона Бонапарта Жозефины был мопс по кличке Фортуна. Говорили, что когда Наполеон впервые вошел в спальню возлюбленной, собака укусила его.
  4. Любила мопсов и российская аристократия. На картине Шарля Андле Ван Лоо Екатерина Голицина изображена в компании с мопсом. Жил мопс и у жены Александра III Марии Федоровны.
  5. В 1572 году, когда Голландия воевала с Испанией, принц Оранский смог выжить при покушении только благодаря вовремя разбудившему его мопсу.
  6. В 17 веке существовало тайное общество, которое называлось "Орденом мопса", которое имело некое отношение к масонам. Вскоре появился запрет на участие католиков в масонских организациях, и орден был распущен.
  7. Слово, которым обозначается порода, скорее всего, происходит от лексической единицы, которой обозначали до 18-го века мартышек. За внешнее сходство с ними собаки и могли получить сохранившееся теперь навсегда название.
  8. В 2009 году мопс по кличке Честер Ладлоу получил степень МВА, приняв участие в программе онлайн-обучения университета Рочвилла.
  9. Идеальным для мопса считается хвост, имеющий двойной завиток.
  10. Известный журнал The New Yorker два раза помещал мопса на свою обложку.
  11. В Государственном Эрмитаже хранится картина Альфреда Дедре под названием "Мопс в кресле".
  12. Мопс является брахицефалической породой, то есть обладающей короткими мордами и носами. Из-за этого у мопсов часто возникают трудности с дыханием, им не рекомендуется плавать и противопоказаны тяжелые физические упражнения. Помимо этого, мопсы легко простужаются.
  13. Мопс — довольно популярная порода домашней собачки. Неприхотливый, жизнерадостный, обожающий детей, умилительный и очаровательный, он великолепно подходит на роль собаки-компаньона. Ему не требуются длительные прогулки или активные игры, он с удовольствием устроится рядом с вами на подушки и вздремнет, пока вы смотрите любимый сериал. 

Тяжёлые физические и плавание собачке не рекомендуются, но как собака с плотной и развитой костной и мышечной системой мопс крайне чувствителен к недостатку движений и содержанию кальция в рационе, а также к правильному соотношению в нём кальция и фосфора. Недостаток движений приводит к нарушению кровообращения из-за большой мышечной массы, атрофия которой приведёт к быстрой гибели собаки. Недостаток кальция и неправильное соотношение кальция и фосфора в рационе приводит к нарушениям нервной системы и психики, потерям сознания, а также к целому комплексу нарушений здоровья животного.

Множество мифов о наследственных заболеваниях мопсов происходит от их неправильного кормления и содержания. Мопс требует грамотности и ответственности от своих владельцев. Эта собака относится к породам дорогим в содержании и требующим повышенного внимания. Также у мопсов может сопревать складочка над носом. Её надо обрабатывать хлоргексидином 1-2 раза в неделю. После обработки складку надо вытирать насухо.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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