Модные очки 2024: тренды, которые стоит примерить

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Очки — это не просто средство для коррекции зрения, но и модный аксессуар, который может подчеркнуть стиль и преобразить облик. Качественные очки обеспечивают комфорт, защиту от головной боли и повышают работоспособность. Выбор оправы важен: следует учитывать форму лица, оттенок кожи, цвет волос и стиль жизни. Среди актуальных трендов 2024 года — градиентные оправы с эффектом омбре. Они добавляют яркость образу без перегрузки, сочетают неожиданные цвета и создают эффект легкости. Прозрачные оправы тоже в моде, их преимущество — универсальность и способность подчеркивать черты лица, не конфликтуя с цветом кожи или волос.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

Негабаритные оправы, вдохновленные стилем 70-х, остаются актуальными и подходят для разных типов лиц, добавляя четкость и выразительность. Среди популярных моделей — очки-авиаторы, которые можно адаптировать под любой образ. Оправы с плоской верхней дужкой, сочетающие ретро-эстетику с современным дизайном, возвращаются в моду, привнося нотки шика и элегантности. Металлические титановые оправы также напоминают стиль 80-х, сочетая прочность и изысканность.

Уточнения

Очки́ — самый распространённый из оптических приборов, предназначенный для коррекции человеческого зрения при оптических несовершенствах глаза либо для защиты глаз от различных вредных воздействий.



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