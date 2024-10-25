Археологи обнаружили "гигантское млекопитающее" эпохи динозавров

Команда палеонтологов, работающая вблизи Рэнджли, штат Колорадо, обнаружила останки древнего млекопитающего, жившего в эпоху динозавров.
Окаменелость была найдена во время раскопок, которые длились около 15 лет. Это древнее животное, названное Heleocola piceanus, обитало около 70-75 миллионов лет назад в болотах западного Колорадо, которое тогда напоминало тропическое болото.
Идентифицированное по фрагменту челюсти и трём коренным зубам, это млекопитающее было удивительно крупным для своего времени.
По оценкам, оно весило около 2 фунтов, что значительно больше, чем у большинства млекопитающих того периода.
Несмотря на свои скромные размеры по сравнению с гигантскими динозаврами, такими как тираннозавры и трицератопсы, Heleocola piceanus был важной частью экосистемы.
Открытие было совершено под руководством Джейлин Эберли, профессора Университета Колорадо в Боулдере и куратора Музея естественной истории.
Эберли отметила, что млекопитающие той эпохи встречаются редко, поэтому нахождение такой крупной особи стало важным событием. Животное, вероятно, питалось растениями, дополняя рацион насекомыми и мелкими животными.
Ранжли, маленький городок на северо-западе штата, расположенный недалеко от Национального памятника динозаврам, стал местом важного открытия, показывающего, как древние млекопитающие жили бок о бок с динозаврами и другими обитателями древнего Колорадо.
Исследователи подчеркивают важность сохранения таких находок.
Колора́до (англ. Colorado, американское произношение: [ˌkɑləˈrædoʊ] или [ˌkɑləˈrɑːdoʊ]) — штат на западе центральной части США, один из так называемых Горных штатов.
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