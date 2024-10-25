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Археологи обнаружили "гигантское млекопитающее" эпохи динозавров

Наука

Команда палеонтологов, работающая вблизи Рэнджли, штат Колорадо, обнаружила останки древнего млекопитающего, жившего в эпоху динозавров.

Археологи обнаружили "гигантское млекопитающее" эпохи динозавров
Фото: JODA Flickr page by John Day Fossil Beds National Monument staff, PDM

Окаменелость была найдена во время раскопок, которые длились около 15 лет. Это древнее животное, названное Heleocola piceanus, обитало около 70-75 миллионов лет назад в болотах западного Колорадо, которое тогда напоминало тропическое болото.

Идентифицированное по фрагменту челюсти и трём коренным зубам, это млекопитающее было удивительно крупным для своего времени.

По оценкам, оно весило около 2 фунтов, что значительно больше, чем у большинства млекопитающих того периода.

Несмотря на свои скромные размеры по сравнению с гигантскими динозаврами, такими как тираннозавры и трицератопсы, Heleocola piceanus был важной частью экосистемы.

Открытие было совершено под руководством Джейлин Эберли, профессора Университета Колорадо в Боулдере и куратора Музея естественной истории.

Эберли отметила, что млекопитающие той эпохи встречаются редко, поэтому нахождение такой крупной особи стало важным событием. Животное, вероятно, питалось растениями, дополняя рацион насекомыми и мелкими животными.

Ранжли, маленький городок на северо-западе штата, расположенный недалеко от Национального памятника динозаврам, стал местом важного открытия, показывающего, как древние млекопитающие жили бок о бок с динозаврами и другими обитателями древнего Колорадо.

Исследователи подчеркивают важность сохранения таких находок.

Уточнения

Колора́до (англ. Colorado, американское произношение: [ˌkɑləˈrædoʊ]  или [ˌkɑləˈrɑːdoʊ]) — штат на западе центральной части США, один из так называемых Горных штатов.

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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