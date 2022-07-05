Зоозащитница оценила российские корма для животных выше иностранных

Ведущий специалист Московского общества защиты животных Наталья Базаркина прокомментировала Pravda.Ru решение президента РФ Владимира Путина увеличить производство отечественных кормов для домашних животных.

"Мы за границу продавали, грубо говоря, зерно и мясо. Они нам возвращали это в форме кормов. От чего ушли, к тому вернулись. Я даже на своих животных проверила, что наши корма и то, что у нас делают, ничем не хуже, даже лучше", — заявила Базаркина.

Она объяснила, почему качество импортных кормов оставляет желать лучшего.

"Пока из-за границы привезут эти корма, пока их закупят, загрузят, пока растаможка, перетаможка, это большие сроки. Естественно, переделывают сроки годности — это миллион процентов. В итоге корм сохнет. А наши корма пусть хуже выглядят, но они намного более сбалансированы, сроки годности соблюдаются, качество лучше", — отметила собеседница издания.

Базаркина поддержала решение Путина и предложила снести магазин ИКЕА в Москве, чтобы на его месте возродить поле для сельскохозяйственных животных.

"Я считаю, что Путин молодец, надо убирать импорт, если у нас есть своё. Опять же свои поля надо возрождать. Я бы снесла ИКЕА, представляете, какое там поле получилось бы для тех же сельхозживотных. У нас своё-то было, просто мы на экспорт продавали", — добавила она.

Ранее Путин удивился тому, что Россия закупала корма для животных за границей. Он одобрил предложение главы Республики Мордовия Артёма Здунова увеличить производство отечественной продукции для питомцев.