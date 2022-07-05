Ведущий специалист Московского общества защиты животных Наталья Базаркина прокомментировала Pravda.Ru решение президента РФ Владимира Путина увеличить производство отечественных кормов для домашних животных.
"Мы за границу продавали, грубо говоря, зерно и мясо. Они нам возвращали это в форме кормов. От чего ушли, к тому вернулись. Я даже на своих животных проверила, что наши корма и то, что у нас делают, ничем не хуже, даже лучше", — заявила Базаркина.
Она объяснила, почему качество импортных кормов оставляет желать лучшего.
"Пока из-за границы привезут эти корма, пока их закупят, загрузят, пока растаможка, перетаможка, это большие сроки. Естественно, переделывают сроки годности — это миллион процентов. В итоге корм сохнет. А наши корма пусть хуже выглядят, но они намного более сбалансированы, сроки годности соблюдаются, качество лучше", — отметила собеседница издания.
Базаркина поддержала решение Путина и предложила снести магазин ИКЕА в Москве, чтобы на его месте возродить поле для сельскохозяйственных животных.
"Я считаю, что Путин молодец, надо убирать импорт, если у нас есть своё. Опять же свои поля надо возрождать. Я бы снесла ИКЕА, представляете, какое там поле получилось бы для тех же сельхозживотных. У нас своё-то было, просто мы на экспорт продавали", — добавила она.
Ранее Путин удивился тому, что Россия закупала корма для животных за границей. Он одобрил предложение главы Республики Мордовия Артёма Здунова увеличить производство отечественной продукции для питомцев.
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