Путин поддержал идею увеличить производство российских кормов для животных

Президент России Владимир Путин одобрил предложение главы Республики Мордовия Артёма Здунова увеличить производство отечественных кормов для домашних животных.

Российский лидер удивился тому, что РФ закупала товары для питомцев за границей.

"Глупость, казалось бы, для России", — отметил Путин.

На встречи с президентом Здунов сказал, что производство кормов для домашних животных является новым инвестиционным направлением. По его словам, раньше российский рынок состоял из импортных товаров для питомцев, а после введения антироссийских санкций на полках магазинов появилась отечественная продукция.