Ветеринар Славущева: во время мытья лап собаку нельзя ругать

Ветеринар Екатерина Славущева объяснила, как правильно мыть лапы собаке после прогулки. Она считает, что каждый хозяин должен приучать своего питомца к водным процедурам.

По словам эксперта, очень важно привести собаку в порядок, зайдя в дом с улицы. Ветеринар подчеркнула: во время мытья лап нельзя ругаться на домашнее животное, а после завершения водных процедур следует дать питомцу лакомство, поощрив его поведение.

Также Славущева отметила, что перед началом ухода за собакой нужно посмотреть, нет ли на её лапах ран.

"Даже небольшая царапина при контакте с водой может вызвать боль у животного", — сказала специалист в интервью "Москве 24".

Как пояснила эксперт, во избежание резких перепадов температур зимой вода должна быть прохладной, а летом — тёплой. При этом сильные загрязнения можно отмывать при помощи губки и шампуня, предназначенного для питомцев.

Славущева порекомендовала в конце купания хорошо вытереть собаке лапы, а подушечки при желании обработать средством для ухода.