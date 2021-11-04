Симптомы COVID-19 у домашних животных назвал ветеринар

По словам специалистов, вероятность заражения домашних животных коронавирусом от болеющего хозяина не велико, но возможно. Чаще всего симптомы можно сравнить с человеческими при ОРЗ или ОРВИ.

"Если вы сами болеете коронавирусом и заметили у собаки или кошки такие симптомы, как чихание, кашель, выделения из глаз или носа, сонливость, тяжёлое дыхание — не исключено, что они тоже могли заразиться", — цитирует ветеринара медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" РИА Новости.

По словам врача, не нужно самостоятельно бежать в ветаптеку и скупать всё подряд. Заключение о том, болен питомец коронавирусом или нет, может дать только ветеринар после осмотра и проведения анализов.

"Если диагноз подтвердился, но питомец чувствует себя нормально, лечить его не нужно: просто наблюдайте за его самочувствием", — пояснил эксперт.

Кроме того, как отмечают специалисты, коронавирус у кошек — вовсе не штамм COVID-19. Этот вирус не опасен для людей и собак, протекает безболезненно и для самих носителей. Но в случае осложнения он может вызвать развитие инфекционного перитонита и энтерита.

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