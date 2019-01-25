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Источник Правда.Ру

Сорос потребовал от Трампа не идти на уступки Китаю

Мир » Северная Америка » США и Канада

25 января американский финансист Джордж Сорос заявил, что опасается текущего конфликта США и Китая, который может привести к полномасштабному конфликту. По мнению Сороса, виновен в этом президент США Дональд Трамп, который идет на уступки Китаю и не может проявить характер в вопросе национальных интересов США.

Сорос потребовал от Трампа не идти на уступки Китаю. 397750.jpeg

"Реальность необходимо принимать. А на сегодня она такова, что "холодный конфликт" между Китаем и США зашел слишком далеко. Уже в скором будущем разногласия между странами могут перерасти в "горячую" фазу", - отметил Сорос, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"К моему большому сожалению, Дональд Трамп не понимает того, что делает. Ему не нужно идти на уступки Китаю, не нужно подрывать авторитет США среди союзников, не нужно произносить лозунги, которые ничего не значат", - добавил финансист.

В завершении своего выступления, Джордж Сорос назвал Китай самым могущественным, богатым и технологически развитым государством мира. По словам Сороса, Си Цзиньпинь является самой большой угрозой современному свободному миру.

Напомним, "Правда.Ру" писала о намерениях Джорджа Сороса устроить "цветную революцию" в США. По мнению экспертов, Сорос может пойти на все, чтобы скинуть Дональда Трампа с президентского кресла.

Фото: Flickr.com

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Темы США Китай война Си Цзиньпин Джордж Сорос Дональд Трамп
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