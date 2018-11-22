Пентагон придумал название "ядерной ракете Путина"

Сверхмощной ядерной ракете "Буревестник" в НАТО дали кодовое название: SSC-X-9 Skyfall. Дословно с английского skyfall переводится как "падение неба".

По словам Владимира Путина с презентации вооружения в марте этого года, ракету невозможно обезвредить усилиями существующих противовоздушных или противоракетных сил — "Буревестник" принадлежит к типу низколетящих и малозаметных ракет, однако дальность полёта практически не ограничена, а траектория полёта непредсказуема. При этом "Буревестник" обладает ядерным зарядом.

На выступление президента России в Пентагоне ответили, что России не получится застать США врасплох и они уже знают о создании "Буревестника". Также американская сторона уличила Россию в очередном нарушении договора РСМД.

Позже, как сообщала "Правда.Ру", заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд высказал обеспокоенность за безопасность США в связи с новейшими военными разработками России и назвал их "реальной угрозой".

Ранее в августе американский телеканал CNBC, ссылаясь на отчёт разведки США, сообщал о готовящейся Россией операции: одну такую ракету, утонувшую в ходе неудачных испытаний, планируется поднять со дна Баренцева моря.

В июле 2018 года Министерство обороны России показало запуск и полёт "Буревестника".

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