Сверхмощной ядерной ракете "Буревестник" в НАТО дали кодовое название: SSC-X-9 Skyfall. Дословно с английского skyfall переводится как "падение неба".
По словам Владимира Путина с презентации вооружения в марте этого года, ракету невозможно обезвредить усилиями существующих противовоздушных или противоракетных сил — "Буревестник" принадлежит к типу низколетящих и малозаметных ракет, однако дальность полёта практически не ограничена, а траектория полёта непредсказуема. При этом "Буревестник" обладает ядерным зарядом.
На выступление президента России в Пентагоне ответили, что России не получится застать США врасплох и они уже знают о создании "Буревестника". Также американская сторона уличила Россию в очередном нарушении договора РСМД.
Позже, как сообщала "Правда.Ру", заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд высказал обеспокоенность за безопасность США в связи с новейшими военными разработками России и назвал их "реальной угрозой".
Ранее в августе американский телеканал CNBC, ссылаясь на отчёт разведки США, сообщал о готовящейся Россией операции: одну такую ракету, утонувшую в ходе неудачных испытаний, планируется поднять со дна Баренцева моря.
В июле 2018 года Министерство обороны России показало запуск и полёт "Буревестника".
Читайте также:
Military Times: США не спастись от путинского оружия
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Проект повышения налогов на все, на фоне пенсионной реформы и взлета цен уже назван народом "возвращением гайдаровщины" и "шоковой терапией 2.0".
Рекордное количество процентов людей в России считают, что президент страны несёт полную ответственность за то, в какой она оказалась ситуации.
В случае неуплаты депутат Госдумы Сергей Вострецов предлагает штрафовать граждан. Его возмутило, что неработающие граждане пользуются соцуслугами государства.
Убийство католика, ирландца по происхождению, президента Кеннеди около 50 лет назад - грандиозная и жесточайшая провокация всех времен. Она случилась, когда у людей дома уже были телевизоры, а значит, по мнению философа Николя Бонналя, прямая возможность посредством телевидения подвергнуться нападению и оскорблению со стороны чудовищного заговора.