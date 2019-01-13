США поддержали закон о переименовании Македонии

Не так давно правительство Македонии приняло в конституцию страны поправки, регламентирующие переименование государства в Северную Македонию.
Таким образом Македония, некогда входившая в состав государства Югославия, разрешила спор с Грецией, который длился четверть века. Афины призывали соседнюю страну сменить название. Все из-за того, что Македонией называется также небольшая область на севере Греции.
Соединенные Штаты Америки приветствовали решение Македонии о переименовании страны. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что македонские власти проявили "дальновидность и мудрость". Также Помпео добавил, что этим поступком Македония открыла себе дорогу в Евросоюз и Североатлантический альянс.
Любопытно, что состоявшийся на территории Македонии в сентябре минувшего года референдум должен был быть признан несостоявшимся. Дело в том, что явка на него составила менее 50 %. Несмотря на это, и Соединенные Штаты Америки, и руководство НАТО, и страны-участницы Евросоюза поддержали итоги голосования.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство США выступило резко против действующей в Венесуэле власти. Так, официальный Вашингтон объявил тамошнего президента узурпатором и тираном, добавив, что будет использовать всю доступную ему мощь для восстановления демократии в Венесуэле.
Читайте также:
Почему Македония не хочет быть Северной
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Представители немецкой прессы выпустили материал о развитой и удобной России, у которой есть чему поучиться. Информация появилась в западном СМИ Handelsblatt.
Белорусы считают, что Украина не правильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.
Министерство транспорта Российской федерации запретит высаживать детей без проездного билета из общественного транспорта.
Белорусы считают, что Украина не правильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.