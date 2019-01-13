США поддержали закон о переименовании Македонии

Не так давно правительство Македонии приняло в конституцию страны поправки, регламентирующие переименование государства в Северную Македонию.

Таким образом Македония, некогда входившая в состав государства Югославия, разрешила спор с Грецией, который длился четверть века. Афины призывали соседнюю страну сменить название. Все из-за того, что Македонией называется также небольшая область на севере Греции.

Соединенные Штаты Америки приветствовали решение Македонии о переименовании страны. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что македонские власти проявили "дальновидность и мудрость". Также Помпео добавил, что этим поступком Македония открыла себе дорогу в Евросоюз и Североатлантический альянс.

Любопытно, что состоявшийся на территории Македонии в сентябре минувшего года референдум должен был быть признан несостоявшимся. Дело в том, что явка на него составила менее 50 %. Несмотря на это, и Соединенные Штаты Америки, и руководство НАТО, и страны-участницы Евросоюза поддержали итоги голосования.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство США выступило резко против действующей в Венесуэле власти. Так, официальный Вашингтон объявил тамошнего президента узурпатором и тираном, добавив, что будет использовать всю доступную ему мощь для восстановления демократии в Венесуэле.

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