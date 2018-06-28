Украина нашла способ заставить Россию ее уважать

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь выступил с заявлением, что "Москва не считается с интересами Киева" и озвучил необходимость экономического возрождения страны.
По его мнению, единственный способ заставить Россию уважать интересы Украины - возродить экономику страны. По словам парламентария, улучшения экономической ситуации можно добиться с помощью "дешевых кредитов на 15 лет".
Бондарь пояснил, что Украина должна открыть у себя два-три западных крупнейших банка и тем самым оживить промышленность.
"Если мы за три-четыре года запустим в экономике Украины радикальные сдвиги, то действительно, если Россия увидит, что здесь становится лучше: здесь инфраструктура, здесь появились заводы; вот это будет ответ России, что Украина, действительно, пошла по правильному пути", - приводит его слова РИА Новости.
"Станем богатыми и крепкими - с нами начнут считаться", - подытожил Бондарь.
Как сказал "Правде.Ру" член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, "чем больше времени проходит с начала переворота в Киеве, тем менее для нас важными становятся отношения с Украиной".
"Мы видим, что Украина прекратила с нами авиасообщение, разорвала ряд торгово-экономических связей, и эти решения были продиктованы не вопросами экономической целесообразности, а попыткой ослабить нашу страну, - сказал эксперт "Правды.Ру". - России приходится тратить ресурсы на то, чтобы эти схемы либо заменить, либо восполнить".
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