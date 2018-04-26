"Чтобы жить не по-москальски": на Украине отменили ВУЗы

Украинское министерство образования и науки приняло решение не употреблять в стране термин "высшее учебное заведение".

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В пресс-службе министерства пояснили, что вместо "вуз" теперь будет использоваться термин "заведение высшего образования", что соответствует закону об образовании.

Напомним, ранее на Украине звучало предложение дать возможность получать высшее образование на работе.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с жесткой критикой президента Украины Петра Порошенко за подписанный недавно закон "Об образовании".

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил о том, что украинский закон противоречит ценностям Евросоюза и наносит его стране "удар в спину". Министр обвинил Украину в том, что она не ценит помощи венгров по соглашению об ассоциации с ЕС, отмене виз в Шенгенской зоне для украинцев, сохранению системы транспортировки газа через Украину и бесплатному отдыху для 2600 украинских детей на венгерских курортах.

Пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер пообещал, что "по личному указанию Петера Сиярто венгерская дипломатия будет препятствовать Украине в реализации важных для нее дел на международной арене".

"Слова Венгрии не пустая угроза", - сказал "Правде.Ру" политолог Юрий Солозобов: пересмотр безвизового режима с Шенгенской зоной отдан на усмотрение приграничных стран.

"Украине полезно чаще смотреть на карту: сколько у них пограничных пунктов, связывающих их с внешним миром. Украинский режим должен посмотреть и на Белоруссию, и на Словакию, всех он достал своей наглостью, беспринципностью, нацизмом", - предупреждает эксперт.

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