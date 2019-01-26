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Источник Правда.Ру

Надежду Савченко выдвинули в кандидаты на пост президента Украины

Мир » Бывший СССР » Украина

26 января состоялся съезд партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Вера — сестра Надежды Савченко, предложила выдвинуть ее кандидатом от партии на пост президента Украины. Участники съезда поддержали инициативу и проголосовали за выдвижение Савченко.

Надежду Савченко выдвинули в кандидаты на пост президента Украины. 397847.jpeg

Экономист и политолог Александр Дудчак прокомментировал выдвижение Савченко. По его мнению, у нее нет финансовой опоры, которая позволила бы конкурировать с остальными кандидатами на пост главы государства.

Напомним, Надежда Савченко уже в течение года находится под стражей. Ее обвиняют в организации террористического акта в правительственном квартале украинской столицы, покушении на жизнь государственных служащих, а также в попытке свержения украинского правительства.

Ранее "Правда.Ру" приводила слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, который заявил, что Украина может перестать существовать как государство после президентских выборов 2019 года.

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Темы Украина выборы-2019 Надежда Савченко
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