Госдеп США представил доклад о массовых нарушениях прав человека на Украине. Документ опубликован на сайте ведомства.
Отчет касается не только Украины, но ДНР, ЛНР и Крыма. Последний США упорно считает украинским, а ответственность за нарушения возлагает на Россию. Один из разделов посвящен "широкомасштабной коррупции на правительственном уровне; цензуре; блокировке сайтов; неспособности правительства привлечь к ответственности причастных к насилию над активистами и насилии в отношении этнических меньшинств и активистов ЛГБТ-сообщества".
Также утверждается, что как украинские правительственные силы, так и "контролируемые Россией" войска применяли насилие и пытки по отношению к солдатам и гражданским лицам. В числе наиболее серьезных нарушений в отчете указаны "незаконные убийства и политически мотивированные исчезновения в контексте конфликта в Донбассе", незаконные аресты и задержания, коррумпированная судебная система, нарушения условия содержания в тюрьмах.
Правонарушениям в Крыму посвящен отдельный раздел доклада. Эксперты американского ведомства выявили на территории полуострова случаи исчезновения людей по политическим мотивам, ограничения свободы выражения и пытки.
При этом, особо подчеркивает Госдеп, украинское правительство не принимает необходимые меры по пресечению правонарушений, не преследует и не наказывает большинство должностных лиц, совершивших злоупотребления, в результате чего в стране наблюдается безнаказанность. Также в докладе указано, что экспертам не удалось собрать полные данные по Донбассу и Крыму, поскольку власти Украины не могут обеспечить контроль над этими территориями, а российское руководство отказывается расследовать указанные правонарушения.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, чтов Киеве замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Киев сейчас не способен вернуть Крым.
Тука сказал, что сейчас украинские власти вынуждены ограничиваться дипломатическим демаршами и политическими заявлениями. При этом чиновник считает, что Донбасс и Крым в долгосрочной перспективе вернутся в состав Украины, а Россия "понесет ответственность за свои действия".
Читайте также:
Европейские СМИ поражены тотальным воровством в армии Украины
Коррупция на Украине "съела" миллиард гривен за год
Американцы об Украине: "Даже нигерийский принц пришел бы в замешательство"
Благодаря "оперативному сигналу ФСБ" президентом РФ Владимиром Путиным была остановлена приватизация корпорации "Роснано". К которой уже всё было почти готово.
Это свершится совсем скоро, буквально на днях. "Аллея правителей" пополнится бюстом первого президента России Бориса Ельцина. Избежать этого уже невозможно...
Благодаря "оперативному сигналу ФСБ" президентом РФ Владимиром Путиным была остановлена приватизация корпорации "Роснано". К которой уже всё было почти готово.
На днях стало известно о том, что Центробанк Турции вывел из Федеральной резервной системы США золотой резерв страны.