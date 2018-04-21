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Источник Правда.Ру

США внезапно нашли на Украине коррупцию

Мир » Бывший СССР » Украина

Госдеп США представил доклад о массовых нарушениях прав человека на Украине. Документ опубликован на сайте ведомства.

США внезапно нашли на Украине коррупцию. США внезапно нашли на Украине коррупцию

Отчет касается не только Украины, но ДНР, ЛНР и Крыма. Последний США упорно считает украинским, а ответственность за нарушения возлагает на Россию. Один из разделов посвящен "широкомасштабной коррупции на правительственном уровне; цензуре; блокировке сайтов; неспособности правительства привлечь к ответственности причастных к насилию над активистами и насилии в отношении этнических меньшинств и активистов ЛГБТ-сообщества".

Также утверждается, что как украинские правительственные силы, так и "контролируемые Россией" войска применяли насилие и пытки по отношению к солдатам и гражданским лицам. В числе наиболее серьезных нарушений в отчете указаны "незаконные убийства и политически мотивированные исчезновения в контексте конфликта в Донбассе", незаконные аресты и задержания, коррумпированная судебная система, нарушения условия содержания в тюрьмах.

Правонарушениям в Крыму посвящен отдельный раздел доклада. Эксперты американского ведомства выявили на территории полуострова случаи исчезновения людей по политическим мотивам, ограничения свободы выражения и пытки.

При этом, особо подчеркивает Госдеп, украинское правительство не принимает необходимые меры по пресечению правонарушений, не преследует и не наказывает большинство должностных лиц, совершивших злоупотребления, в результате чего в стране наблюдается безнаказанность. Также в докладе указано, что экспертам не удалось собрать полные данные по Донбассу и Крыму, поскольку власти Украины не могут обеспечить контроль над этими территориями, а российское руководство отказывается расследовать указанные правонарушения.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, чтов Киеве замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Киев сейчас не способен вернуть Крым.

Тука сказал, что сейчас украинские власти вынуждены ограничиваться дипломатическим демаршами и политическими заявлениями. При этом чиновник считает, что Донбасс и Крым в долгосрочной перспективе вернутся в состав Украины, а Россия "понесет ответственность за свои действия".

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Темы США Украина коррупция
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