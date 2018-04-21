США внезапно нашли на Украине коррупцию

Госдеп США представил доклад о массовых нарушениях прав человека на Украине. Документ опубликован на сайте ведомства.

Отчет касается не только Украины, но ДНР, ЛНР и Крыма. Последний США упорно считает украинским, а ответственность за нарушения возлагает на Россию. Один из разделов посвящен "широкомасштабной коррупции на правительственном уровне; цензуре; блокировке сайтов; неспособности правительства привлечь к ответственности причастных к насилию над активистами и насилии в отношении этнических меньшинств и активистов ЛГБТ-сообщества".

Также утверждается, что как украинские правительственные силы, так и "контролируемые Россией" войска применяли насилие и пытки по отношению к солдатам и гражданским лицам. В числе наиболее серьезных нарушений в отчете указаны "незаконные убийства и политически мотивированные исчезновения в контексте конфликта в Донбассе", незаконные аресты и задержания, коррумпированная судебная система, нарушения условия содержания в тюрьмах.

Правонарушениям в Крыму посвящен отдельный раздел доклада. Эксперты американского ведомства выявили на территории полуострова случаи исчезновения людей по политическим мотивам, ограничения свободы выражения и пытки.

При этом, особо подчеркивает Госдеп, украинское правительство не принимает необходимые меры по пресечению правонарушений, не преследует и не наказывает большинство должностных лиц, совершивших злоупотребления, в результате чего в стране наблюдается безнаказанность. Также в докладе указано, что экспертам не удалось собрать полные данные по Донбассу и Крыму, поскольку власти Украины не могут обеспечить контроль над этими территориями, а российское руководство отказывается расследовать указанные правонарушения.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, чтов Киеве замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Киев сейчас не способен вернуть Крым.

Тука сказал, что сейчас украинские власти вынуждены ограничиваться дипломатическим демаршами и политическими заявлениями. При этом чиновник считает, что Донбасс и Крым в долгосрочной перспективе вернутся в состав Украины, а Россия "понесет ответственность за свои действия".

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