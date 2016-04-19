Глава Костромской области: борьба с коррупцией хуже самой коррупции

Губернатор Костромской области Сергей Ситников заявил, что антикоррупционная политика России имеет ряд существенных недостатков. Об этом он сообщил на пресс-конференции с журналистами. Главу региона спросили, сколько стоит аренда помещения, где проходила встреча. Сам Ситников не смог ответить на вопрос, но обратился к организаторам, которые сообщили, что получили помещение в аренду бесплатно.

Один из журналистов выразил мнение, что это нарушение антикоррупционного законодательства.

"К сожалению, мы, русские люди, такие: за что берёмся - берёмся с залихватской удалью и победим всех, самих себя в том числе", - ответил губернатор.

В завершении пресс-конференции Ситников подчеркнул, что организацию общественного мероприятия нельзя назвать нарушением закона.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что коррупция "съела" на Украине более одного миллиарда гривен всего за один год.

Украина за последний год потеряла около миллиарда гривен из-за коррупции, сообщил начальник Национального антикоррупционного бюро страны Артём Сытник.

Как сообщает «Корреспондент», Сытник пояснил, что часть дел уже отправлена в суды, а часть еще на подходе. "Только по одному делу, в отношении должностных лиц «Запорожьеоблэнерго», мы арестовали 16 млн гривен!, - заявил Сытник.

По его словам, кроме арестованных финансовых средств, бюро проверяет и другие виды имущества. Как напоминает украинское издание, ранее сообщалось, что сейчас НАБУ расследуется 119 уголовных производств. Из них 25% касаются проверки деятельности судей всех уровней, 8% - прокуроров, 5,4% - высших должностных лиц.

RT напоминает, что в начале апреля Издание New York Times сравнило Украину с коррумпированным болотом, отметив, что МВФ и страны-доноры, включая США, не могут продолжать вкладывать в неё деньги в отсутствие эффективных реформ.

Президент страны Пётр Порошенко тогда заявил, что подобные заявления являются частью «гибридной войны» со стороны России.

В свою очередь Центр по исследованию коррупции и организованной преступности, проведя расследование по данным «панамских документов» компании Mossack Fonseca, выяснил, что Порошенко, несмотря на многочисленные обещания передать активы своей кондитерской корпорации Roshen в траст, так до сих пор этого и не сделал. Вместо этого он создал офшорную компанию, чтобы реструктуризировать компанию.

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