Под крышей СБУ: в ПЦУ заявили, что могут делать абсолютно все

21 января в интервью телеканалу "ТСН", глава "Киевского патриархата" Филарет сообщил, что представители Православной церкви Украины сотрудничают со Службой безопасности Украины.
Он подчеркнул, что ПЦУ полностью независима и не согласовывает свои решения со спецслужбами. Тем не менее, новая церковь все-таки взаимодействует с СБУ. Также Филарет пояснил, что видит во взаимодействии со спецслужбами только положительные стороны.
"Между КГБ и СБУ есть очень много различий. СБУ нам ничего не насаждает, и не указывает, как нам необходимо служить богу. При КГБ все было наоборот. Мы находились под постоянным контролем силовиков", - отметил Филарет.
Напомним, "Правда.Ру" уже писала о создании Православной церкви Украины. После долгих прений в Константинопольском патриархате, патриарх Константинопольский Варфоломей все-таки подписал томос об автокефалии ПЦУ и передал его украинской делегации, которая доставила его в Киев. Представители РПЦ сразу заявили, что не признают томос, так как созданная на Украине церковь не каноническая. Позже президент России Владимир Путин заявил, что ПЦУ несет угрозу всему мировому православию.
Фото: https://www.cerkva.info/
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