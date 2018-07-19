Путин заявил о риске войны с Украиной в Донбассе

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что на сегодняшний проблема урегулирования военного конфликта на востоке Украины все еще существует. По словам президента, ситуация не только не улучшилась, но и грозит стать еще хуже.

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Об этом Владимир Путин сообщил на совещании с российскими послами и постоянными представителями в иностранных государствах. Президент РФ озвучил и причины конфликта: несоблюдение украинским правительством своих обязательств, отказ от пути мирного решения конфликта и наплевательское отношение к своему народу. По словам Путина, Киев демонстрирует удивительно откровенное пренебрежение всеми договоренностями, абсолютное нежелание вести диалог с кем-либо и планирует решить все проблемы силовым способом.

Президент Российской Федерации заявил, что Москва остается при своем мнении: соблюдение Минских договоренностей станет фундаментом для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Напомним, что вооруженный конфликт на территории Украины начался в апреле 2014 года на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республик и продолжается до сих пор. Боевые действия ведутся между вооруженными силами Украины с одной стороны и повстанческими формированиями ДНР и ЛНР — с другой.

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