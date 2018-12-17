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В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать

Мир » Бывший СССР » Украина

Слова Путина о том, что любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны.

В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать. 395984.jpeg

Как пишет паблик "СМИ_ли" в Телеграм, в интервью агентству военные якобы заявили, что могут "лишь повторить слова верховного главнокомандующего о том, что в случае атаки на Донбасс с политическими или иными целями, Украина получит тяжелейшие последствия и потерю своей государственности".

"Также мы подтверждаем информацию ОБСЕ о стягивании к линии соприкосновения ВСУ тяжёлых вооружений, запрещённых Минском-2",- звучит в цитате.

Кроме того, авторы материала сообщают, что "эту информацию им также подтвердили два независимых источника в Совфеде и Госдуме России". Причем один из источников напомнил, чем такая агрессия закончилась для Грузии в 2008 году.

Он добавил, что при этом "в 2008 году российская армия была куда менее оснащённой и боеспособной".

"Даже не вздумайте полезть, если не хотите потерять свою страну", добавил он, обращаясь к властям Украины.

Напомним, что в ходе Прямой линии Владимир Путин ответил на вопрос Захара Прилепина — тот поинтересовался, не ожидает ли президент атаки Украины на Донбасс во время ЧМ-2018.

Путин в ответ выразил надежду, что "до таких провокаций дело не дойдет". "А если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Еще раз хочу подчеркнуть: рассчитываю, что ничего подобного не случится",- предупредил российский лидер.

Это заявление сразу же вызвало активное обсуждение в экспертных кругах и соцсетях. В частности, россияне и специалисты предположили, что именно может сделать в ответ Россия. Среди вариантов — официальное признание ЛДНР со всеми вытекающими последствиями (министр иностранных дел, впрочем, назвал такой вариант "эмоциональным" и контрпродуктивным), "отзыв" признания выборов президента Украины и принуждение Украины к миру по образу и подобию Грузии-2008.

"Отмечается концентрация сил и средств противника на Горловском направлении и в районе Светлодарской дуги. Здесь находятся 72-я механизированная 58-я мотопехотная, 1-я танковая и 81-я аэромобильная бригады. Помимо имеющейся там группировки артиллерии в этот район дополнительно переброшены два реактивных дивизиона РСЗО большой мощности "Ураган" 15-го артполка и 27-й артиллерийской бригады, дивизион трехсотмиллиметровых реактивных систем залпового огня "Смерч" 40-й артбригады",- пишет в своем блоге Александр Коц.

"В ближайшее время для усиления группировки ожидается прибытие 30-й и 93-й механизированных бригад. Таким образом, нашим защитникам на Горловском направлении будет противостоять группировка противника в составе ШЕСТИ бригад, общей численностью до 20 000 человек, свыше 120-ти танков, более 250-ти орудий полевой артиллерии и минометов, более 110 установок реактивных систем залпового огня",- сообщает он.

Также журналист делится информацией о якобы поступившем жителям Светлодара указании покинуть дома и переехать хотя бы в Житомир. Правда, другие источники пишут, что "слухи об эвакуации пока только на уровне слухов".

Добавим, что несмотря на отзыв самим Владимиром Путиным права ввести войска на Украину, глава государства не лишился возможности сделать это в любой момент.

"Да, 25 июня 2014 года Совет Федерации отменил данное 1 марта разрешение на ввод войск, но у президента России остается "в запасе" постановление, принятое еще в 2009 году — тогда Дмитрий Медведев получил от Совета Федерации бессрочное право на оперативное использование вооруженных сил за границей",- считают эксперты.

Отметим, что источники в военных кругах, официальные наблюдатели ОБСЕ и дипломаты сходятся в опасениях того, что президент Украины даст приказ на атаку ДЛНР перед Новым годом — чтобы "задавить" мятежные регионы и дать повод самому себе продлить военное положение и отменить выборы Рады и президента Незалежной.

Кроме того, в интервью "КП" глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть информация о готовящейся на последнюю декаду декабря провокацию Киева у Крыма. Он подчеркнул, что российские спецслужбы не допустят такого. Ну, а если провокация все же состоится, "Порошенко получит ответ, мало не покажется, я вас уверяю". Руководитель МИД добавил, что у России есть данные о том, что "Киев согласовывает свои действия с западными кураторами и попечителями", советующими "поддерживать боевые действия малой интенсивности".

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