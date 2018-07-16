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Источник Правда.Ру

Кличко хочет стать мэром Киева больше, чем однажды

Мир » Бывший СССР » Украина

Экс-боксер Виталий Кличко, действующий мэр Киева, не намерен уходить на покой. Так, Кличко заявил, что собирается переизбраться на пост в 2020 году, на следующих выборах Киевской городской головы.

Кличко хочет стать мэром Киева больше, чем однажды. 389587.jpeg
Фото: facebook

Кличко заявил, что является мэром Киева вот уже четыре года, и, по его мнению, за это время ему много удалось сделать на посту. Несмотря на это, киевский мэр заявляет, что еще больше он намерен сделать в будущем. Градоначальник будет баллотироваться на следующие выборы, так как хочет исполнить все намеченные им планы.

Ранее, в начале года, вдруг стало известно о том, что Виталий Кличко, возможно, будет баллотироваться в президенты Украины. По словам самого политика, он не исключает подобной возможности, но сначала он обязан выполнить свой долг перед киевлянами. Кличко отметил, что в политике есть место амбициям, как и в спорте, но в политике, резюмировал он, все происходит гораздо дольше.

Говоря о своем долге перед жителями Киева, Кличко, судя по всему, имеет ввиду "Программу первоочередных шагов городского головы Киева", презентованную им после того, как он стал главой Киева. В программе идет речь о пяти направлениях работы: борьбе с коррупцией, оптимальном использовании городского бюджета, привлечении инвестиций в столицу Украины, повышении комфорта и безопасности жизни в городе, публичности и прозрачности в принятии решений и поддержании постоянного диалога с горожанами.

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Темы мэр Киев Кличко Украина Порошенко президент
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