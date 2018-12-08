Раскрыто содержание секретных документов задержанных Россией кораблей ВМС Украины

Глава следственного управления ФСБ России Михаил Шишов рассказал о том, что значилось в секретных документах задержанных РФ кораблей Военно-морских сил Украины.

Так, по словам Михаила Шишова, Украина поставила перед своими кораблями задачу провести операцию скрытно. Об этом гласил контрольный лист, обнаруженный российскими силовиками на борту украинского корабля "Никополь".

Так, утверждает глава следственного управления ФСБ России, украинское правительство дало несколько советов силам ВМС Украины о том, как совершить провокацию быстро и незаметно. Все эти советы, содержащиеся в секретных документах, теперь оказались в руках представителей ФСБ. Украинским морякам, что примечательно, советы эти ничем не помогли.

Несмотря на то, что в обнаруженных документах ничего не говорится о ведении огня, артиллерийские установки на украинских кораблях были заряжены и готовы к бою, отметила российская сторона.

Напомним, что именно произошло в Керченском проливе две недели тому назад. Так, три корабля Военно-морских сил Украины — "Яны Капу", "Бердянск" и "Никополь" незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации в Азовском море. Российской флот отреагировал незамедлительно — арестовал все три украинских корабля и несколько десятков украинских моряков.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Киеве заявили, будто на кораблях Военно-морских сил Украины "Бердянск" и "Никополь" вместо настоящей брони было обыкновенное кровельное железо. На Украине, что любопытно, быстро нашли виновного — им был признан действующий президент страны Петр Порошенко.

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