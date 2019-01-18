Белоруссия отрицает обвинения в заправке украинских танков

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Российскую Федерацию в заправке танков Вооруженных сил Украины.

В последнее время, посетовал глава государства, современную Белоруссию обвиняют во всем подряд. Недавно, указал Александр Лукашенко, мировая общественность заявила, что постсоветская республика якобы поставляет украинским танкам, ведущим затем войну на Донбассе, дизельное топливо. Белорусский президент подчеркнул, что это не так.

Все дизельное топливо, используемое Вооруженными силами Украины, заметил Александр Лукашенко, российское. Более того, Россия с каждым годом наращивает объемы поставок дизельного топлива и бензина в Незалежную, объявил глава государства. Белоруссию же тем временем, по словам Лукашенко, «выталкивают» с украинского рынка - страна действительно поставляет дизельное топливо на Украину, признал он, но объемы поставок постоянно и заметно снижаются.

«Белорусами и не пахнет там», - резюмировал действующий президент постсоветской республики.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что Александр Лукашенко и украинский президент Петр Порошенко, возможно, обманывают Российскую Федерацию и все прочие страны мира. Так, бытует мнение, что дипломатические отношения Минска и Киева куда лучше, нежели главы двух государств пытаются продемонстрировать.

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