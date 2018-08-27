ФРГ: ЕС должен реагировать на "неспецифичные" санкции США против РФ

Введены новые ограничения со стороны Вашингтона. Основанием для этого послужило обвинение Москвы в применении химического оружия в Солсбери.
"Нас заставляют формулировать европейские ответы на санкционную политику. Это касается и Европы, и, в частности, Германии. Если Соединенные Штаты вдруг решили несогласованно и неспецифично ввести санкции против России, Китая, Турции, наших важнейших торговых партнеров, мы должны на это реагировать", — заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на открытии конференции послов в Берлине.
По условиям нынешних санкций, будет прекращена любая стратегическая помощь Москве со стороны США, кроме срочной гуманитарной помощи. Отметим, что госдеп остановит выдачу лицензий на оружие и продукцию двойного назначения российским государственным компаниям. Второй пакет санкций предполагает запрет на кредиты российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров. Правительство Москвы выразило надежду на то, что власти США осознают неэффективность данной политики в адрес России и перейдут к более лояльным способам сотрудничества.
Напомним, Pravda.Ru ранее сообщала, что в ЕС не хотят ужесточать санкции против России из-за Германии.
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