Россия готовится к выходу из Совета Европы.

28 января председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что предстоящим летом может стартовать процедура выхода России из Совета Европы. По словам сенатора, уже сейчас анализ последствий такого шага проводят разные органы власти страны.
Как полагает Косачев, последствия могут быть "достаточно серьезными", но при этом он "не стал бы прогнозировать армагеддон".
В то же время официальные лица Совета Европы считают возможный выход страны "катастрофой" и анонсируют предстоящие сокращения бюджета и штатов международной организации в связи с отсутствием российских денег.
В 2019 году Россия снова официально отказалась платить в Совет Европы членский взнос в 2019 году. Причиной отказа являются санкции в отношении представителей страны. Так, российская делегация в ПАСЕ лишена права голоса по требованию Украины. При этом, сумма ежегодного российского взноса составляет 66 миллионов евро, а Украина платит всего 400 тысяч долларов.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что после инцидента в Керченском проливе ПАСЕ потребовала от России немедленно освободить украинских моряков.
Источник фото: coe. int
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