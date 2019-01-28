Венгрия отказала США в требовании противостоять РФ

Соединенные Штаты Америки не только сами противостоят Российской Федерации, но стремятся привлечь на свою сторону и многие государства Европы. Но не все, однако, готовы поддерживать риторику официального Вашингтона.
Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.
Так, пишут авторы материала, действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о том, что страна не намерена подчиняться Соединенным Штатам Америки в требовании противостоять Российской Федерации. Американское правительство, указал Орбан, постоянно твердит о китайском шпионаже и просит поддерживать Украину, но Будапешт заниматься этим не будет, отметил он.
Венгерский премьер-министр подчеркнул, что ему хотелось бы видеть свое государство, занимающее нейтральную позицию. Как, например, Австрия, отметил Виктор Орбан.
Отметим, что именно Венгрию и Австрию западные политологи зачастую называют европейскими странами, которые могут разрушить антироссийскую коалицию стран Европейского союза.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство Венгрии выступило против сближения Украины с Североатлантическим альянсом. Государству, в котором процветают нацизм и правый радикализм, не место на Западе, уверены в соседней с Украиной Венгрии.
Также "Правда.Ру" писала о том, что исследователи из Европы составили список стран, которые больше всего "ненавидят" Россию. Так, в лидерах рейтинга — Швеция, Великобритания, Латвия, Литва и Эстония. Венгрия же, наравне со Словенией, Португалией, Мальтой, Люксембургом и Австрией, вошла в список стран, наиболее лояльных и дружелюбных по отношению к Российской Федерации.
Фото: kremlin. ru
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