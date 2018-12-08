В Болгарии считают, что в керченском инциденте задействованы третьи страны

Две недели назад три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу Российской Федерации в Азовском море. Россия арестовала украинские морские суда и их экипаж.

С громкого инцидента в Керченском проливе минуло почти две недели, но разговоры о случившемся, что неудивительно, не утихают до сих пор. Западные государства строят догадки и спорят насчет того, как трактовать инцидент.

Так, например, действующий президент Болгарии Румен Радев в интервью национальным средствам массовой информации заявил, что, по его мнению, в инциденте в Керченском проливе помимо Российской Федерации и Украины участвовали и третьи страны. "В этом конфликте есть более чем две страны", — с уверенностью заявил он.

Также Румен Радев подчеркнул, что Европа ни в коем случае не должна становиться заложником политических амбиций Украины. Действующий президент Болгарии считает, что мировому сообществу необходимо сделать все возможное, чтобы избежать милитаризации Черного моря. В конце своей речи болгарский президент выразил надежду, что инцидент в Керченском проливе в скором времени забудется, а Россия и Украина достигнут взаимопонимания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Болгария приняла решение отказать в просьбе своему давнишнему другу и союзнику — Германии. Так, немецкий канцлер Ангела Меркель посетовала, что Берлин принял у себя в стране слишком много беженцев и было бы неплохо, если бы часть из них Болгария пустила на свою территорию. Там же, отметим, Германии ответили вежливым, но твердым отказом.

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