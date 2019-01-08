Японцы настроены серьезно: "Нам не нужна компенсация по Курилам"

Правительство Японии готово предложить России на переговорах о заключении мира отказ от взаимных компенсаций по Курильским островам. Об этом сообщает японское СМИ.
Мирный договор две страны не могут подписать уже 70 лет. После Советско-японской декларации 1956 года не нашлось ни одного способа решить спорный вопрос о Курильских островах так, чтобы обе стороны были удовлетворены. Осенью прошлого года Владимир Путин предложил властям Японии разойтись "как друзья" без претензий друг к другу, однако получил отрицательный ответ. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пояснил, что до решения о Курильских островах мирного договора не будет.
На данный момент, в японском СМИ сообщается о том, что переговоры с Россией подходят к завершающей стадии. Власти Японии приняли к рассмотрению вариант, при котором договор с Москвой будет подписан, если та согласится на отказ от взаимных прав требовать какие-либо компенсации по Курильским островам. Подобный пункт уже содержался в Советско-японской декларации.
Власти Японии сами готовы сами выплатить компенсации своему населению, которые раньше жили на островах и потеряли права на землю. Это означает, что с России больше не будут требовать деньги. О возможных российских претензиях по поводу подобных компенсаций в материалах зарубежного СМИ информации нет.
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