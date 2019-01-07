КНДР выступила против военных учений США и Южной Кореи

В главном партийном СМИ Северной Кореи появилось требование о полном прекращении американских учений, в которых задействована Южная Корея.

Сегодня, 7 января, в газете ""Родон Синмун" объяснили данное требование улучшением межкорейских отношений и сохранением мирных взаимоотношений на полуострове. В статье, посвященной данному вопросу также было отмечено, что для укрепления отношений с Южной Кореей ей необходимо отказаться от военного оружия и прочего снаряжения, поступающего извне.

Данные меры просто необходимы для того, чтобы полуостров стал мирной территорией без постоянных конфликтов между Северной и Южной Кореей. Подобный призыв был и в новогоднем обращении председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына.

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