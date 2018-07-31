В деле о "русском вмешательстве" нашли много вранья

ФБР не видело компьютеров, которые взломали "русские", однако это не помешало обвинить 12 человек "во вмешательстве". Об этом сообщает American Thinker.

Фото: Fotodom.ru

В материале издания отмечается, что национальный комитет Демократической партии и кампания Хиллари Клинтон не пожелали предоставить ФБР компьютеры, которые будто бы взломали россияне. Кроме того, были уничтожены все данные, на которых должно было строиться расследование. Этот факт заставил автора задастся логичным вопросом: если бюро не исследовало машины, то как оно могло решить, кто их взломал?

Кроме того, American Thinker подчеркивает: Хиллари Клинтон отдала распоряжение уничтожить без остатка всю информацию, что хранилась на "скомпрометированных" компьютерах. The Washington Free Beacon писал, что CNN подтвердил: сотрудники штаба Клинтон при помощи молотков крушили телефоны. Также издание отметило: подрядчик несостоявшегося президента уничтожил письма, их необходимо было приобщить к делу. Также он отказался ответить на вопросы сотрудников ФБР.

Далее автор текста на страницах American Thinker переходит к рассуждениям: можно ли обвинить кого-то, не имея никаких доказательств, возможно ли найти виновников взлома, не имея доступа к компьютерам, которые были взломаны? Также в материале замечется, что если нет улик, то никакие заявления не могут быть доказаны, а американцам нужны факты и правда.

Поразило издание и то, что ФБР никак не отреагировало на уничтожение необходимых данных: "33 000 писем, которые должны были сыграть роль свидетельства, уничтожаются, но ничего не происходит… Они просто прошли мимо, не обращая внимание на случившееся".

Подводя итог, американский журнал подчеркивает, нет доказательств, что русские взломали НКДП и компьютеры кампании Клинтон, нет данных, что эти данные кому-то передали. Отсутствуют и сведения о том, что Москва меняла исход выборов в США.

Ранее "Правда.Ру" писала, что западные аналитики пропагандистского толка регулярно пугают мир киберугрозами со стороны Москвы. Все началось после взлома электронной почты Демократической партии США во время президентских выборов. Мол, это сделали русские, чтобы помочь Дональду Трампу занять место в Белом доме.

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