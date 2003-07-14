Украина опять нашла в Черном море тайное оружие России

Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря.

Об этом сегодня написало издание Defence Express, со ссылкой на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014–2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.

По версии издания, Россия ведет "подготовку подводного плацдарма как элемента тотального контроля за Черным морем и переноса предстоящего противостояния не только в космос, но и под воду". Некоторое оборудование, предназначенное в том числе для наблюдения за оружием вероятного противника, например, системы "Дельта-МГА", согласно сведений, предоставленных украинскими экспертами, размещаются на объектах газопровода "Турецкий поток" и, возможно, будут установлены на "Голубом потоке".

Согласно "открытию" Гайдука, Россия на Черном море развертывает оборудование для размещения стационарных гидроакустических комплексов "Рациональность-ВГ5", которые "с большой вероятностью" будут интегрированы в российскую Единую государственную систему освещения надводной и подводной обстановки (ЕГСОНПО).

"На сегодняшний день известно о завершении строительства инфраструктуры центра управления этим комплексом. Организационно он будет входить в состав Новороссийской военно-морской базы. В перспективе РФ планирует развернуть еще один такой комплекс на мысе Сарыч", — пишет Defence Express.

Кроме того, утверждается, что с начала 2014 года Россия в акватории вблизи Сочи разместила 20 автономных гидроакустических станций "Амга-М", предназначенных "для поиска, обнаружения, классификации и сопровождения подводных лодок, определения направления движения и передачи информации о них на береговые или корабельные пункты управления":

"указанные мероприятия позволили создать противолодочный рубеж протяженностью до 100 километров и шириной до 6 километров".

Также в исследовании сообщается о российских планах по развертыванию в районе мыса Тарханкут и на мысе Херсонес стационарных электромагнитных станций "Анаконда-СП", предназначенных для обнаружения и классификации подводно-диверсионных сил и средств на дальности до 30 километров.

Вот такими "сенсациями" поделился с миром украинский экс-главком. Как в связи с этим не вспомнить еще одну занимательную историю, которую "Правда.Ру" уже как-то рассказывала...

Забытый флот: "Андромеда", напугавшая "Гринпис"

Построенная в начале 70-х годов прошлого века, подлодка пережила своеобразное "второе рождение" после модернизации. АПЛ "Андромеда" проекта 667 М, спущенная на воду в октябре 1982 года, вошла в состав ВМФ лишь через восемь лет, да и то — в "недоделанном" виде… Никаких торжественных собраний с оркестрами по поводу 20-летия, конечно, не было.

Собралось несколько офицеров из экипажа АПЛ "Андромеда", выпили по рюмке, вспомнили былое. И удалось мне, бывшему командиру дивизиона живучести "К-420" (военный оперативно-тактический номер "Андромеды"), услышать разгадку редкостной тайны, над которой, видимо, до сих пор ломают голову и экологи из "Гринпис", и военно-морская разведка США.

Разгадка морского скандала, чуть было не вышедшего на международный уровень, прямо скажем, круто прикольна. наше издание сообщает о ней первым из отечественных СМИ. Рассказывает бывший командир БЧ-5 (иначе говоря — старший механик) "Андромеды" капитан 2 ранга Владимир Чернолихов:

-- Этому случаю больше десятка лет. Возможно, некоторые мелочи я и подзабыл, но все-таки главное в памяти осталось. Самое время "рассекречивать" военно-морские тайны… Итак, лето девяностого года. Гласность, перестройка, Ельцин, последние потуги СССР сохранить сверхдержавность, первые упоминания о настырных парнях из экологической организации "Гринпис". Гринписовский корабль прорывается к Новой Земле, на наш ядерной полигон. Советское телевидение неустанно вещает о провокации злодеев-ЦРУшников.

"Андромеда", полгода назад пришедшая после модернизации из Северодвинска в заполярную Оленью Губу, третью неделю рассекает Баренцево море на глубине 150 метров, аккурат под этим самым "Гринписом". Подводникам такое сопровождение осточертело: хулиганы-экологи то стопорят ход, то резко меняют курс или вообще на месте крутятся. То есть явно издеваются над преследующей их советской лодкой.

А атомная субмарина все-таки не мотоцикл, за маленьким "Гринписом" ей следовать трудно, у лодки радиус циркуляции огромный. Флотское начальство, хорошо памятуя, с какой легкостью слетели погоны с сухопутных коллег после прилета на Красную площадь хулигана-малолетки Руста, процесс сопровождения контролирует трепетно: командир "Андромеды" замучился на всплытиях сообщать требуемые подробности о телодвижениях "Гринписа". Тем более что несколько надводных сторожевиков, облепивших "Гринпис", могут сообщить начальству куда более подробные координаты. Обозленные подводники переводят "Гринпис" как "Зеленый пис", причем второе слово используют в самых интересных трактовках. В один из дней тогдашний старпом Борис Иванович Дурцев заступил на вахту злющий, как морской черт.

Командир Николай Петрович Гузанов, доверяя опытному старпому, удалился в свою каюту. Мрачно взирая на приборы в центральном посту, Иваныч вдруг задумчиво спросил: у кого на борту электробритва "Харьков" есть? Бритва тут же нашлась у кого-то из мичманов… Дальше было так: лодка начала классический выход в торпедную атаку, прямо как на учебном полигоне. На "Гринписе", видать, народ сидел грамотный, распознал пугающий маневр. Кораблик заметался. Старпом, держа "Харьков", как гранату, решительно зашел в рубку гидроакустиков.

И "слухачи" "Гринписа" вдруг четко услышали шум приближающейся со стороны советской подлодки очень странной боевой торпеды… Наш акустик, транслируя в мировой океан "харьковское" жужжание, постарался на славу: "Гринпис" резко повернул на курс 270 (то есть точно на запад) и дал самый полный ход. По-видимому, на кораблике совершенно справедливо посчитали, что с русскими шутки плохи. Струхнули, убежали в сторону Норвегии и больше у нас в тот год не появлялись…

Вот такую разгадку "Гринписовского" испуга рассказал стармех "Андромеды"! Как-то, лет семь назад, в Северодвинске побывала делегация из американского Портсмута. Я к тому времени уже уволился в запас, работал в "Северном рабочем". Был в составе американской делегации известный гринписовец Джошуа Хэндлер. Разговорились, выяснилось: он как раз был тогда на кораблике! Вот это встреча… Вспомнил Джош и случай с "торпедированием". Действительно, на "Гринписе" тогда перепугались не на шутку. Запись шумов "торпеды" вроде бы отдали потом в военно-морское ведомство США. Там, по-видимому, до сих пор голову ломают над "секретным оружием" русских. Но это не последняя загадка АПЛ. Считали американцы самой загадочно-секретной подлодкой флота СССР и саму "Андромеду"! Около десяти лет стояла подлодка у причала Севмашпредприятия в Северодвинске, и американцы, разглядывая со спутников акваторию завода, все гадали: что же там такое делают столько лет? Ведь на Севмаше вообще-то корабли "пекут", как на конвейере. А тут — долгострой?…

В общем, АПЛ "Андромеда" одновременно считается одновременно как бы и самой большой удачей (в теории), и самым большим долгостроем (на практике) отечественных конструкторов. Помнится, на Севмашпредприятии эту лодку прозвали "Дармоеда" — на ее борту зарабатывали "подводно-атомные" прибавки к пенсии очень многие северодвинские корабелы-атомщики. О том, как "Андромеда" "докатилась до такой жизни", вспоминает Е. А. Горигледжан, генеральный конструктор ЦКБ МТ"Рубин" (его воспоминания приведены в журнале "Судостроение" за 2001 год):

— В 1972 г. в США начались работы по созданию крылатых ракет "Томагавк", предназначенных для нанесения ударов с надводных кораблей, самолетов и подводных лодок по наземным и морским целям. Конкурсные летные испытания КР "Томагавк" закончились в 1976 г. Так появился новый вид оружия стратегического и оперативно-тактического назначения, вносящий дисбаланс в сложившуюся систему вооружений противоборствующих сторон. Поэтому в конце 1976 г. вышло два постановления Совета Министров СССР, в соответствии с которыми предусматривалось создание отечественных ракетных комплексов аналогичного назначения. Одним из них стал комплекс "Метеорит-М" с крылатой сверхзвуковой ракетой стратегического назначения ЗМ-25, стартующей с подводной лодки, находящейся в надводном или подводном положении. Головным разработчиком являлось ЦКБМ (в дальнейшем НПО машиностроения, главный конструктор В. Н. Челомей). Эскизный проект комплекса разработали в 1977 году. По предложению ЛПМБ "Рубин", приняли решение переоборудовать для этой цели один из РПК СН пр.667А, выводимых из состава стратегических сил по договору ОСВ-1, имея в виду не только проведение на этой ПЛ испытаний, но и последующую эксплуатацию лодки как боевой единицы.

Для переоборудования выделили ПЛ "К-420" (заводской номер заказа 432), на которой были вырезаны и уничтожены ракетные отсеки и выполнен сопутствующий ремонт. Технический проект переоборудования АПЛ пр. 667А под ракетный комплекс "Метеорит-М" (пр.667М) ЛПМБ "Рубин" разработало в 1 квартале 1979 г. Проектом предусматривалось размещение 12 пусковых контейнеров с ракетами ЗМ-25, расположенных побортно вне прочного корпуса — в междубортном пространстве под углом 45". Для этого потребовалось сформировать новый средний блок корпуса взамен вырезанных ракетных отсеков базовой ПЛ, увеличить длину корабля примерно на 20 м и ширину до 15 м, что привело к изменению архитектурного облика ПЛ после переоборудования. Работы по переоборудованию и ремонту ПЛ велись Севмашпредприятием в Северодвинске исключительно быстрыми темпами. Так, 18 июня 1980 г. лодку поставили в эллинг, уже 15 октября 1982 г. полностью сформированную ПЛ спустили на воду, а с 1 ноября 1982 г. по 4 августа 1983 г. она прошла швартовные и заводские ходовые испытания. Государственные испытания проходили с 16 августа 1983 г. по 1 ноября 1983 г., но без комплекса ракетного оружия из-за его неготовности к летно-конструкторским испытаниям на корабле. По результатам госиспытаний был оформлен акт об окончании переоборудования лодки для проведения совместных испытаний комплекса.

Отработка ракет пусками с наземного стенда (полигон Капустин Яр) и плавстенда ПСК на Черном море происходила параллельно с переоборудованием корабля. Всего по программе летно-конструкторских испытаний со стендов в 1982–1987 гг. было проведено более 30 пусков ракет ЗМ-25. Хотя уже 27 декабря 1983 г. были начаты летно-конструкторские испытания комплекса с ПЛ, они продолжались по 1986г. включительно (один пуск в 1984 г. и один пуск в 1986 г.). Причин столь длительной отработки комплекса было несколько, но, пожалуй, главным являлось большое количество принципиально новых технических решений, принятых в проекте: "мокрый" подводный старт крылатой ракеты под стартовоазгонной ступенью, инерциальная система наведения с коррекцией по радиолокационным картам местности, многофункциональный комплекс защиты и так далее. Все эти прогрессивные решения требовали тщательной экспериментальной отработки, что приводило к многократным повторным испытаниям и, соответственно, к многочисленным переносам сроков сдачи. В результате совместные (государственные) испытания комплекса "Метеорит-М" начались только в 1988 г., сначала с наземного стенда (4 пуска), а затем с ПЛ (3 пуска). К сожалению, количество успешных пусков на всех этапах испытаний примерно соответствовало числу неудачных, так как комплекс все же не был доведен до "ума".

Этообстоятельство, а также необходимость постройки специализированных носителей, привели к тому, что по совместному решению промышленности и ВМФ работы по комплексу "Метеорит-М" в конце 1989 г. прекратили. Корабельную часть комплекса передали на ответственное хранение личному составу ПЛ, а саму лодку в 1990 году сдали флоту в торпедном варианте. В общем, сейчас "Андромеда" ошвартована на 16-м -- забытом, глухом, самом дальнем пирсе заполярной базы подводников Гаджиево (Мурманск-130), и дожидается своей очереди на утилизацию. В море не выходит — ни "Гринпис" пугать, ни ракетами бабахать…

Андрей Михайлов

Фото www. nordmedia.ru "> www. nordmedia.ru

О том же самом читайте на английской версии ПРАВДЫ. Ру: https://www.pravdareport.com/main/18/90/361/10516_submarine.html