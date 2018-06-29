Английских болельщиков призвали тайком ехать в Россию: потому что здесь круто

Лазейку в Fan ID обнаружили представители Федерации футбольных болельщиков (Football Supporters Federation - FSF). Организация представляет фанатов из Англии и Уэльса. Сбой в системе позволяет по одному номеру билета зарегистрировать несколько паспортов болельщика. В Федерации надеются, что при помощи этого англичане смогут посетить Россию. Об этом сообщает The Guardian.
Fan ID позволяет иностранцам въехать в страну, где проходят матчи Чемпионата мира, без визы. Из-за нарушения в системе, отправиться в Россию по упрощенному варианту имеют возможность те, кто не покупал билеты.
Возникает вопрос, а зачем тогда ехать в РФ на Мундиаль, если у тебя нет билета на матч? На этот вопрос ответил исполнительный директор Федерации футбольных болельщиков Кевин Майлз.
"Вы можете отлично провести время на чемпионате мира и без билета. Опыт фанатов, находящихся в России, явно противоречит тем ожиданиям, которые были у многих перед турниром", - цитирует Майлза издание "InoPressa".
Такой способ посетить Россию является безопасным, так как FIFA не передает РФ личные данные обладателей паспорта болельщика из-за регламента по защите данных.
Однако в другие страны при помощи Fan ID не получится. В паспорте болельщика недостаточно информации для получения визы. Так, власти Финляндии задержали мигрантов, которые пытались попасть в страну по документу ЧМ. Через Россию нарушители пытались попасть в ЕС.
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