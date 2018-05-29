Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка

Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.

Недавно полковник армии США Джеймс МакДоноу, находящийся ныне на дипломатической службе, прямым текстом заявил, что русские должны молчать и слушать, когда американцы им что-либо говорят, поскольку действия США базируются на морали и этике, а Россия руководствуется циничным эгоизмом.

Данный опус был опубликован в военно-политическом издании Task&Purpose под заголовком "Моральное лицемерие России" В принципе, никаких открытий данный текст не несет, за исключением наглядной демонстрации этической основы поведения значительной части американского истеблишмента и почти всей военно-разведывательной элиты.

Суть - идея, что на внешнеполитической арене США морально и этически лучше, чем Россия. Следовательно, американцы имеют право творить что угодно, а Москва должна сидеть тихо (желательно - еще каяться), пока миссионеры действуют во имя света и добра.

Что характерно, полковник Джеймс МакДоноу работает военным атташе в американском посольстве в Польше. Он кадровый так называемый foreign area officer (FAO). То есть это не диванный аналитик, а специально обученный в американской армии человек, озвучивающий культурные, этнические, социологические, географические и прочие особенности отдельных стран и регионов, то есть то, что раньше было принято называть страноведением.

МакДоноу служил не только в Афганистане, но и в Венгрии, Германии, Италии, Турции, хотя специализировался именно на России и Восточной Европе. И тут стоит привести пассаж целиком:

"Сразу после авиаударов США, Великобритании и Франции по сирийским химическим объектам 13 апреля 2018 года посол России в США заявил: «США - обладатель самого большого арсенала химического оружия - не имеют морального права обвинять другие страны". На самом деле у нас есть не только моральное право, но и моральная обязанность. То, что российское правительство снова пытается изобразить некую моральную равнозначность, а то и своё моральное превосходство над правительством Соединенных Штатов, - это крайнее лицемерие. Между США и Россией нет морального равенства. Этот баланс сильно сдвинут в сторону Америки", - пишет МакДоноу.

В общем, тут прекрасно просто все. Для МакДоноу важно зафиксировать некое моральное превосходство, полностью игнорируя историю США ХХ века. Напоминать ему и его идейным соратникам про бесконечные вторжения американских войск по всему миру, разорения целых стран, убийства и пытки бессмысленно.

Напомним, постпред США при ООН Никки Хейли заявила о том, что Соединённые Штаты являются для всего мира совестью и не откажутся от этой роли. Она также отметила, что намерена сделать ООН "эффективным инструментом".

"США являются совестью мира. Мы не откажемся от этой роли. Мы будем настаивать на том, чтобы наше участие в работе ООН соответствовало этой роли", приводит ТАСС слова Хейли. Согласно ее планам, во время председательства США в Совете Безопасности ООН в следующем месяце она также намерена уделить больше внимания вопросам прав человека.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook написала, что после этих слов стало понятно, что происходит в мире. "После очередной акции американской совести России каждый раз приходится напрягать мозг и выводить мир из пике", - считает представитель МИД РФ. Она отметила, что если проанализировать итоги внешней политики США последнего десятилетия, то можно предположить, что Вашингтону больше подходит роль "другого мирового органа".

Но это бесполезно по определению. Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что американцы являются исключительной нацией.

Клинтон в ходе своего выступления в штате Огайо вещала, что "я верю, что мы (США), как говорил Авраам Линкольн, по-прежнему "последняя и лучшая надежда Земли", мы все еще "сияющий город на холме", как говорил Рональд Рейган, и все еще "великая, не эгоистичная, сочувствующая страна" Роберта Кеннеди (брат Джона Кеннеди)".

По словам Клинтон, другие мировые державы, "может быть, не хотят слышать этого, но это не значит, что это не так". В настоящее время отрыв республиканского кандидата Дональда Трампа от его соперницы Хиллари Клинтон только за последние несколько дней стремительно сократился - за миллиардера готовы проголосовать 36% избирателей, за экс-госсекретаря США - 41% опрошенных.

Стоит добавить, что ранее президент США Барак Обама заявил, что США завидуют все в мире, так как только Америка "может гарантировать себе доминирование в XXI веке". Обама в интервью Fox News пояснил, что критически настроенные люди порой не осознают все преимущества жизни в США.