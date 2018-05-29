Заставит уважать силой: Washington Post пугает неукротимым Путиным

Американское издание The Washington Post постоянно возвращается к теме "российского влияния" на выборы в США и истинных целей Владимира Путина.

Фото: kremlin.ru

В этот раз речь зашла об уважении - журналисты считают, что российский президент жаждут надлежащего отношения к себе. Именно этим целям служила якобы "проплаченная российская реклама" в социальной сети Facebook, которая демонстрировалась американцам в период президентской кампании 2016 года.

Это свидетельствует "об очевидном намерении России нанести заметный ущерб США», пишет The Washington Post. Журналисты, основываясь на этом факте, приписали Путину мотивацию в отношении остальных. "Если вы мешаете мне, я буду мешать вам», - подчёркивается в статье.

Авторы материала отметили, что на самом деле повлиять на американцев достаточно легко: "Российская модель, по сути, мало чем отличается от модели Трампа: послушай, что говорят люди, а затем подлей масла в огонь".

Как пишет The Washington Post, "Путин может проникать в души американцев, укреплять в них предрассудки и внушать им различные идеи, чтобы формировать дух эпохи". Тем не менее, американский президент Джордж Буш «правильно оценил этот момент» и всегда опирался на сделанные тогда выводы, взаимодействуя с российским лидером, подчёркивает автор: «Он понял, что Путин хочет добиться уважения, он хотел, чтобы его считали равным Бушу, а может быть, даже более сильным, чем Буш».

Издание также включило в материал мнение живущей в Нью_Йорке правнучки бывшего советского лидера Никиты Хрущёва Нины, которая отметила, что в целом россияне в основном просто не понимают, почему американцы так настойчиво упиваются своей хвалёной исключительностью.

"Наша кипучая вера в наше превосходство и добродетельность может рассматриваться другими как гордыня", - пишут авторы, материала, не забывая при этом отметить, что Путину жизненно необходимы почет и уважение и он стремится добиться этого любой ценой.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что президент России Владимир Путин заявил, что не в его компетенции оценивать работу Дональда Трампа на посту главы государства. Так он ответил на вопрос корреспондента американского телеканала ABC News.

Коснувшись рекламы в соцестях, Путин заметил, что реклама российских компаний сотая доля процента, американских - в тысячи раз больше у США, "бред какой-то".

По его мнению, всем нам надо научиться делать выводы из того, что у кого-то из нас что-то получается, а не кидаться друг на друга, как зверьки.

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