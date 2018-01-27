Великобритания строит на Шотландских островах новейший радиолокатор для защиты от "российской агрессии". Новая система будет установлена на базе "Сакс Ворд", сообщает ТАСС.
Стоимость нового оборудования — 10 млн фунтов стерлингов, с его помощью будут отслеживать самолеты над Норвежским морем. Данные с радара будут поступать в национальный центр быстрого реагирования, который занимается охраной воздушного пространства Великобритании.
Установку "антироссийского" радара прокомментировал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.
"Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии", — пафосно заявил англичанин. Он добавил, что действия России "не ограничиваются восточными границами Европы" и представляют реальную угрозу. К слову, министр с помощью нового радара обещает защитить от "российской агрессии" и все страны НАТО.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что атака России на британскую инфраструктуру может привести "к тысячам и тысячам смертей". Глава британского ведомства уверен, что Кремль изучает критически важную инфраструктуру Великобритании и намерен пойти на такие действия, которые любая другая страна сочла бы "абсолютно неприемлемыми".
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