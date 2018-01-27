Британия строит новейший радар для защиты от "российской агрессии"

Великобритания строит на Шотландских островах новейший радиолокатор для защиты от "российской агрессии". Новая система будет установлена на базе "Сакс Ворд", сообщает ТАСС.

Стоимость нового оборудования — 10 млн фунтов стерлингов, с его помощью будут отслеживать самолеты над Норвежским морем. Данные с радара будут поступать в национальный центр быстрого реагирования, который занимается охраной воздушного пространства Великобритании.

Установку "антироссийского" радара прокомментировал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

"Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии", — пафосно заявил англичанин. Он добавил, что действия России "не ограничиваются восточными границами Европы" и представляют реальную угрозу. К слову, министр с помощью нового радара обещает защитить от "российской агрессии" и все страны НАТО.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что атака России на британскую инфраструктуру может привести "к тысячам и тысячам смертей". Глава британского ведомства уверен, что Кремль изучает критически важную инфраструктуру Великобритании и намерен пойти на такие действия, которые любая другая страна сочла бы "абсолютно неприемлемыми".

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