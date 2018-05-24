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Источник Правда.Ру

Израиль ждет Абрамовича после проблем в Британии

Мир

Богатые тоже плачут. Российский бизнесмен и миллиардер Роман Абрамович, вложивший немало средств в проекты на территории Великобритании и подолгу там проживающий, не может получить сейчас визу этой страны, а срок предыдущей завершился еще в апреле. Об этом сообщают некоторые СМИ.

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Фото: официальная страница Романа Абрамовича в Facebook.com

В частности, английское издание Guardian писало, что для решения вопроса бизнесмену придется объяснить, каким именно образом он нажил свое состояние. Такой регламент диктуют новые правила получения виз в Великобританию.

Вместе с тем, источники из окружения Абрамовича эту информацию опровергают, отмечая, что таких вопросов при продлении инвестиционной визы бизнесмену не задавали. Просто сам процесс оформления теперь занимает больше времени.

Вообще довольно удивительно, что Абрамович, владеющий английским футбольным клубом "Челси" и недвижимостью на британских территориях, видом на жительство в стране до сих пор так и не обзавелся.

Чем бы не закончилась история с получением визы, бездомным бизнесмен вряд ли останется. Израильское СМИ Israel Hayom пишет, что у него есть все возможности для репатриации в Израиль, достаточно лишь уладить некоторые формальности.

Издание даже называет район Тель-Авива, в котором Абрамович планирует жить. По их информации его дом будет располагаться в Неве-Цедек. Однако сам бизнесмен это никак не комментирует, поэтому в достоверности сведений можно усомниться.

Между тем в это государство он также делал большие инвестиции. Речь идет о стартапах и недвижимости. Нынешней же весной он сделал пожертвование в 20 миллионов долларов, которое должно пойти на создание крупного центра ядерной медицины при известной израильской больнице "Шиба Тель а-Шомер".

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Темы виза Израиль бизнесмен миллиардер Великобритания Роман Абрамович
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