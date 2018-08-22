В Германии увидели мрачное будущее в отношениях с Россией

Торговый оборот между Российской Федерацией и Германий в первой половине 2018 года вырос. Так, согласно статистике, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он увеличился на 5 %.
Но, однако, эксперты отмечают, что перспективы дальнейшего его роста и развития довольно туманны. Ситуацию, по их словам, серьезно усложняют санкции Соединенных Штатов Америки. В Германии отмечают, что очень опасаются действий правительства США — антироссийские санкции и ограничения, по их мнению, могут серьезно ударить по европейским торговым партнерам России.
В то же время немецкие экономисты заявляют, что поведение США противоречит международному праву. Бизнесменам, предпринимателям и крупным немецким корпорациям из Германии остается надеяться, что Евросоюз и Бундестаг придумают какой-нибудь выход из сложившейся ситуации и не дадут зачахнуть торговому обороту между Россией и Германией.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкий канцлер Ангела Меркель из-за встречи с российским президентом Владимиром Путиным прослыла в Европе настоящей предательницей. Именно так ее окрестили в Польше. По словам польских средств массовой информации, своей встречей с главой РФ Меркель поставила под удар буквально всю Европу.
Читайте также:
Германия давно оккупирована США
Меркель — в отставку из-за изнасилования и убийства…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Употребление на завтрак овсяной каши поможет снизить уровень холестерина в крови, похудеть и даже избежать рака.
Российское судно остается запертым в одном из украинских портов. Российские власти пока не предприняли никаких действий.
Руцкой рассекретил страшные факты - во время путча-1991 Ельцин неистово пил и все время пытался сбежать в посольство США, а после развала СССР отчитался Бушу.
Санкционные игры США привели к неожиданным по адекватности оценкам текущего момента даже в Евросоюзе, а Германия и вовсе предложила создать европейский SWIFT.