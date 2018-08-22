В Германии увидели мрачное будущее в отношениях с Россией

Торговый оборот между Российской Федерацией и Германий в первой половине 2018 года вырос. Так, согласно статистике, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он увеличился на 5 %.

Но, однако, эксперты отмечают, что перспективы дальнейшего его роста и развития довольно туманны. Ситуацию, по их словам, серьезно усложняют санкции Соединенных Штатов Америки. В Германии отмечают, что очень опасаются действий правительства США — антироссийские санкции и ограничения, по их мнению, могут серьезно ударить по европейским торговым партнерам России.

В то же время немецкие экономисты заявляют, что поведение США противоречит международному праву. Бизнесменам, предпринимателям и крупным немецким корпорациям из Германии остается надеяться, что Евросоюз и Бундестаг придумают какой-нибудь выход из сложившейся ситуации и не дадут зачахнуть торговому обороту между Россией и Германией.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкий канцлер Ангела Меркель из-за встречи с российским президентом Владимиром Путиным прослыла в Европе настоящей предательницей. Именно так ее окрестили в Польше. По словам польских средств массовой информации, своей встречей с главой РФ Меркель поставила под удар буквально всю Европу.

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