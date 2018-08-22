Минобороны России: войска Китая вошли в Сибирь на учения

На сибирскую станцию в Забайкальске прибыли первые несколько эшелонов с военнослужащими и спецтехникой из Китайской народной республики. Они примут участие в масштабных учениях "Восток-2018".
Известно, что в составе эшелонов прибыло больше сотни единиц военной техники. Китайские военнослужащие уже приступили к развертыванию полевого лагеря.
Всего в Забайкальск должны прибыть порядка трех десятков воинских эшелонов из Китая. Они доставят в Сибирь около полутысячи боевой и специальной техники.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на территорию Сибири прибыла китайская авиагруппа в составе двух истребителей, четырех бомбардировщиков и двух многоплановых крупных транспортных самолетов. Летчики будут отрабатывать задачи нанесения авиаударов по вражеским целям, десантирования личного состава, а также прикрытия пеших войск во время их передвижения.
Также "Правда.Ру" упоминала о том, что вслед за Российской Федерацией и Турцией американские облигации начал сбрасывать и Китай. Когда Пекин продаст часть американских долговых бумаг, стоимость их значительно упадет, а доходность, свою очередь, резко повысится. Это автоматически увеличит стоимость заимствований для США — и для компаний, и для рядовых потребителей, что подорвет экономический рост.
Фото: mil. ru
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